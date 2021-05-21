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Квартира в дуплексе: названы преимущества и недостатки

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Пятница 21 мая 2021 19:50
Квартира в дуплексе: названы преимущества и недостатки Коллаж РБК-Украина: квартира в дуплексе
Автор: Дмитрий Войналович

Несмотря на то, что в Киеве стало сложнее купить жилье, в последнее время в столице начали активно строить дуплексы. Этот вид недвижимости размещается на одном земельном участке, но имеет отдельные выходы и предназначен для жизни двух семей. Часто придомовой участок разделен забором на две части.

В чем преимущества дуплекса для покупателя - рассказал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций на своей странице в Facebook.

Как известно, в отличие от таунхауса, который состоит из многих совмещенных домов, дуплекс содержит только две секции. Строительство такой недвижимости довольно популярное в Америке: обычно такие дома выбирают родственники.

Квартира в дуплексе: названы преимущества и недостатки

Фото: дуплекс (facebook.com/YuriyTatsiy)

Плюсы дуплекса

Среди преимуществ такого вида недвижимости - низкая цена и наличие собственной придомовой территории.

"Во-первых, стоимость. Цена целого дуплекса будет значительно меньше, чем двух отдельных индивидуальных домов. Это достигается в результате совместного фундамента, стены, крыши и т. д. в здании, а также за счет проведения совместных инженерных коммуникаций", - отметил эксперт.

Во-вторых, земельный участок рядом с домом. Он значительно больше, чем, например, рядом с таунхаусом, ведь последний предусматривает большее количество секций на участке, а значит меньше свободного пространства.

В-третьих, уменьшение расходов на содержание дома. Расходы на уход за придомовой территорией можно разделить с соседями. То же касается отопления, поскольку стоимость коммунальных услуг может быть меньше, чем в индивидуальном доме.

Минусы дуплекса

Однако, как и любая недвижимость, дуплекс имеет свои недостатки.

В первую очередь, это близкое соседство. Поэтому жителей дома может ожидать повышенный уровень шума, а также меньше личного жилого пространства.

"Если вы все же решили остановить свой выбор на дуплексе, стоит заранее познакомиться с соседями", - подчеркнул Таций.

Квартира в дуплексе: названы преимущества и недостатки

Фото: дуплекс в Киеве (olx.ua)

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