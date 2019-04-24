В "Квартале 95" нашли замену Зеленскому: кто эти люди

Зеленский передал свои проекты "Вечерний Квартал", "Лига смеха" и "Рассмеши комика" в надежные руки
Владимир Зеленский уйдет из всех проектов "Квартала 95", где он был бессменным режиссером-постановщиком, ведущим и актером. Как стало известно, в шоу "Вечерний Квартал", "Лига смеха" и "Рассмеши комика" Зеленского заменят уже известные украинцам юмористы.
Итак, новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой. Интересно, что Евгений также является тренером одной из команд проекта. Но уже с последующих игр (23 и 25 мая в МЦКИ) его место в тренерском кресле займет другой судья. Кто именно - пока неизвестно. Это должны решить участники сборной Кременчуга.
Евгений Кошевой (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)
Актерский состав "Вечернего Квартала" пополнят Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. Кроме того, в новых программах примут участие актеры, ставшие звездами "Лиги смеха", Владимир Шумко и Владимир Мартынец. Постановкой номеров "Вечернего Квартала" вместо Зеленского будут заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой.
Юрий Ткач (фото: instagram.com/yuriy_tkach)
Игорь Ласточкин (фото: instagram.com/lastochkin_igor)
Владимир Шумко (фото: instagram.com/shumko_v)
Владимир Мартынец (фото: instagram.com/martynets.v)
В детской версии еще одного мегапопулярного шоу - "Рассмеши комика" - Зеленского заменил Юрий Ткач. Отметим, что съемки с его участием уже состоялись. А вот кто займет место Владимира во взрослой версии программы, станет известно лишь ближе к осени.
Выпуск программы "Рассмеши комика" с Ткачем
Ранее мы писали о том, кто из "Квартала 95" тоже может уйти в политику вслед за Владимиром Зеленским.
Также мы сделали видеоподборку самых ярких номеров, в которых президент Зеленский высмеивал своих предшественников.