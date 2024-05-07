"Квартал знову пробив дно". Проєкт потрапив у скандал, зробивши номер про екс-начальника ТЦК

В чому полягає сюжет номера

За сюжетом, співробітниця ТЦК пояснює новій колезі, що у них на роботі існує "спеціальний шрифт "ДПО", що розшифровується, як "дотики, поцілунки, обіймашки".

Так вони у ТЦК хочуть запобігти витоку інформації. В новому випуску актори у військовій формі емоційно цілуються й пояснюють, що це за специфічний спосіб передачі інформації.

Головну чоловічу роль у виставі виконав комік Андрій Рибак, який на публіці "лапає" колег за сценарієм.

Реакція українців на номер "кварталівців"

Українці виразили своє обурення щодо цього виступу, назвавши його не смішним і огидним через те, що актори на сцені вчиняли дії, що були набагато огидніше, ніж реальні події.

Крім того, "95 квартал" навіть не змінив ім'я та по батькові героя сценки, яке збігається з ім'ям і по батьковім колишнього очільника Рівненського ТЦК, Олександра Вікторовича.

"Квартал знову пробив дно. Зробили "великодній випуск", де забабахали цілу сценку про поцілунки у рівненському ТЦК. Виглядало все набагато пошліше і ригатєльно, аніж в оригінальному відео на телеграмі Шарія", - написала на Facebook журналіст та блогер Марина Данилюк-Єрмолаєва.

"Спаплюжити піксель, висміювати військових, огидно та бездарно зачіпати найчутливіші теми. Стрічка в некрологах. На фронті с*ака. Мобілізація провалена. А люди ржуть над цим і купують футболки "Ухилянт" і "Дружина ухилянта". Студія 95 квартал - ви дно", - написала редактор Наталія Бушковська.

"Квартал 95" знову потрапив у скандал (Скриншот)

"95 квартал займаються дискредитацією воїнів ТЦК, що підпадає під ч.1 ст. 114-1 ККУ. Висміювати військовослужбовців під час війни - хіба нормально? Просто аморальні покидьки", - відреагував Мирослав Олешко.

Зазначимо, що в коментарях на YouTube також українці відреагували активно.