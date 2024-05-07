"Квартал снова пробил дно". Проект попал в скандал, сделав номер об экс-начальнике ТЦК

В чем состоит сюжет номера

По сюжету, сотрудница ТЦК объясняет новой коллеге, что у них на работе существует "специальный шрифт "ДПО, расшифровывающийся, как "прикосновения, поцелуи, объятия".

Так они в ТЦК хотят предотвратить утечку информации. В новом выпуске актеры в военной форме эмоционально целуются и объясняют, что это специфический способ передачи информации.

Главную мужскую роль в спектакле исполнил комик Андрей Рыбак, на публике "лапающий" коллег по сценарию.

Реакция украинцев на номер "кварталовцев"

Украинцы выразили свое возмущение по поводу этого выступления, назвав его не смешным и отвратительным из-за того, что актеры на сцене совершали действия, которые были гораздо отвратительнее реальных событий.

Кроме того, "95 квартал" даже не изменил имя и отчество героя сценки, которое совпадает с именем и отчеством бывшего главы Ровенского ТЦК, Александра Викторовича.

"Квартал снова пробил дно. Сделали "пасхальный выпуск", где забабахали целую сценку о поцелуях в ровенском ТЦК. Выглядело все гораздо пошлее и рыгательнее, чем в оригинальном видео на телеграмме Шария", - написала на Facebook журналист и блогер Марина Данилюк-Ермолаева.

"Унизить пиксель, высмеивать военных, отвратительно и бездарно затрагивать самые чувствительные темы. Лента в некрологах. На фронте с*ака. Мобилизация провалена. А люди ржут над этим и покупают футболки "Ухилянт" и "Жена ухилянта". Студия 95 квартал - вы дно", - написала редактор Наталья Бушковская.

"Квартал 95" снова попал в скандал (Скриншот)

"95 квартал занимаются дискредитацией воинов ТЦК, подпадающей под ч.1 ст. 114-1 УК. Высмеивать военнослужащих во время войны - разве нормально? Просто аморальные отбросы", - отреагировал Мирослав Олешко.

Отметим, что в комментариях к видео на YouTube украинцы тоже активно отреагировали.