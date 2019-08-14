"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского: пришлось надеть парик (видео)

Владимир Зеленский впервые был спародирован на концерте студии "Квартал 95" в Одессе во вторник, 13 августа. В президента Украины перевоплотился новый участник команды "Квартала" Юрий Великий, которому для убедительности пришлось надеть парик.

В сеть выкладывают видеозаписи, сделанные зрителями во время концерта.

Много внимания было уделено "теплым" отношением между Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Александр Пикалов исполнил вариацию на мотив композиции Леонида Агутина и Анжелики Варум "Я буду всегда с тобой", в которой звучали слова "Буду всегда с тобой, правой твоей рукой, шепотом за спиной, умной твоей мыслей, крепкой твоей мышцой, бархатной хрипотцой".

При этом на большом экране сзади демонстрировалась подборка совместных снимков Богдана и Зеленского.

Видео выложила экс-пресс-секретарь Михаила Саакашвили, бывшего главы Одесской ОГА, Дарья Чиж.

Зеленский впервые был спародирован студией "Квартал 95" (facebook.com/daryna.chyzh)

Также в сеть выложили снятую из зрительного зала сценку, пародирующую рабочий момент из жизни президента, где Зеленского все время сопровождает Андрей Богдан и постоянно нашептывает что-то ему на ухо.

Зеленский впервые был спародирован студией "Квартал 95" (видео: YouTube/ch_ud_ik NEWS)

Актер, исполнивший пародию на президента Украины, рассказал, что особенно тяжело ему далась мимика Зеленского. Юрий Великий говорит, что труднее всего было повторить взгляд президента.

Стоит отметить, что имитировать особый хриплый тембр голоса Владимира Зеленского актеру удается очень убедительно.

Зеленский впервые был спародирован студией "Квартал 95" (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, что ранее историк рассказал, чем закончится президентство Зеленского. Эксперт также спрогнозировал вероятность "нового Майдана".

Ранее сообщалось о том, что пассажир самолета, в котором летел Зеленский, раскрыл истинное лицо президента. При этом Владимир Зеленский показал, чем отличается от своих предшественников.