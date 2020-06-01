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"Квартал 95" знову опинився в центрі скандалу через пісню

STYLERЖиття    01.06.2020 - 22:18
"Квартал 95" знову опинився в центрі скандалу через пісню
"Кварталу 95" знову оскандалився через свою пісню (колаж: РБК-Україна)

"1+1" повторно показав випуск "Вечірнього кварталу", в якому висміяли підпал будинку Гонтарєвої

Телеканал "1+1" вирішив нагадати українцям про скандальну пісню "Кварталу 95", в якій Євген Кошовий разом з Національним хором імені Верьовки заспівав саркастичну пісню, присвячену колишній главі НБУ Валерії Гонтарєвій.

У суботу, 30 травня, на екрани вийшов повтор випуску програми "Вечірній квартал" від 20 жовтня 2019 року, в якій співалась пісня "Горіла хата, палала, у Лондоні жінка плакала...".

Коли пісня вийшла вперше Валерія Гонтарєва назвала цю ситуацію "ганьбою". При цьому вона не відкидала того, що це міг бути замовлений номер від олігарха Ігоря Коломойського.

"Кварталу 95" знову оскандалився через свою пісню (відео: YouTube)

Варто зазначити, що цей виступ викликав шквал критики в соцмережах. Деякі блогери навіть ставили питання про доцільність державного фінансування хору імені Верьовки.

Після цього тодішній міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вибачився за те, що хор Верьовки взяв участь у виконанні даної пісні.

Генеральний директор і художній керівник хору імені Верьовки Зіновій Корінець розповів, що за участь в номері хор отримав 30 тисяч гривень. Крім того, він узяв на себе відповідальність за виступ хору і вибачився перед Валерією Гонтарєвої.

Що ж стосується самого "Кварталу 95", то тоді коміки віджартувалися і заявили, що їх номери стають резонансними, тому що автори "жартують на ті теми, які хвилюють суспільство".

Нагадаємо, на росТБ показують серіал "Кварталу 95".

Раніше повідомлялося про те, що Олена Зеленська продовжує писати для "Кварталу 95" у вільний від роботи час.

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Автор: Styler

Теги Новини України Квартал 95скандал
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