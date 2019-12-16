"Квартал 95" напомнил всем "трюк" Зеленского с пианино (видео)

"Квартал 95" напомнил Владимиру Зеленскому, как он играл на пианино без штанов. Правда, на этот раз, героем юмористического номера в "Вечернем Квартале" стал президент США Дональд Трамп.

Как видно на видео, главный герой сценки Владимир Зеленский (президента уже традиционно пародирует актер Юрий Великий) связывается по видеосвязи с американским гарантом.

Во время общения Дональд Трамп решает показать Зеленскому, что "они на одной волне", снимает штаны и играет на пианино знаменитую рождественскую мелодию "Jingle Bells".

"Квартал сделал номер, где Трамп играет на пианино. Никто не может так стебать Владимира, как Квартал 95", - говорится в подписи к видео.

Дональд Трамп играет на пианино без штанов

Этот момент очень развеселил зрителей в зале. Отметим, что сам президент Украины также побывал на сьемках праздничного выпуска "Вечернего Квартала". Зеленский даже вышел на сцену и похвастался, что у него есть билет.

Сами "квартальщики", к слову, в этот вечер не раз троллили своего бывшего руководителя.

Например, в одной из песен актеры студии спели Зеленскому песню про обещанные "посадки".

"Весна прошла давно, еще не сел никто, а что - зимой у вас сажать не принято?" - спели бывшие коллеги Зеленского.

Актеры "Квартала 95" исполнили песню о невыполненных обещаниях президента Зеленского