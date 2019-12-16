"Квартал 95" нагадав усім "трюк" Зеленського з піаніно (відео)

"Квартал 95" нагадав Володимиру Зеленському, як він грав на піаніно без штанів. Правда, на цей раз, героєм гумористичного номеру в "Вечірньому Кварталі" став президент США Дональд Трамп.

Як видно на відео, головний герой сценки Володимир Зеленський (президента вже традиційно пародіює актор Юрій Великий) зв'язується по відеозв'язку з американським гарантом.

Під час спілкування Дональд Трамп вирішує показати Зеленському, що "вони на одній хвилі", знімає штани і грає на піаніно знамениту різдвяну мелодію "Jingle Bells".

"Квартал зробив номер, де Трамп грає на піаніно. Ніхто не може так стібати Володимира, як Квартал 95", - йдеться у підписі до відео.

Дональд Трамп грає на піаніно без штанів

Цей момент дуже розвеселив глядачів у залі. Зазначимо, що сам президент України також побував на зйомках святкового випуску "Вечірнього Кварталу". Зеленський навіть вийшов на сцену і похвалився, що в нього є квиток.

Самі "квартальники", до речі, в цей вечір не раз тролили свого колишнього керівника.

Наприклад, в одній з пісень актори студії заспівали Зеленському пісню про обіцяні "посадки".

"Весна прошла давно, еще не сел никто, а что - зимой у вас сажать не принято?" - заспівали колишні колеги Зеленського.

Актори "Кварталу 95" виконали пісню про невиконані обіцянки президента Зеленського