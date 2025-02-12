Не кваптеся викидати: ось, що можна зробити з сухим хлібом

Зробити сухарики

Один з найпростіших і найпопулярніших способів перетворити сухий хліб на смачну закуску - це зробити сухарики.

Для цього хліб потрібно порізати або поламати на маленькі кубики, підсушити їх у духовці або на пательні з додаванням олії і спецій. Ви можете використовувати сіль, перець, часник, базилік чи інші приправи до смаку.

Після цього сухарики можна використовувати як окрему закуску, або ж додати їх до супу або салатів. Щоб сухарики довше залишались хрусткими, їх можна зберігати в герметичній упаковці.

Підсмажити грінки

Сухий хліб також можна перетворити на солодкі або солоді домашні грінки. Існує декілька способів приготування такої закуски.

Класичні грінки

Наріжте хліб на скибочки, змастіть їх розчавленим часником, полийте оливковою олією і підсмажте до золотистої скоринки.

Солодкі грінки

Для того, щоб приготувати з сухого хліба солодкі грінки, змастіть хліб медом, корицею або варенням. Після цього грінки потрібно запекти в духовці.

Грінки з сиром

Грінки з сиром - смачний спосіб використати сухий хліб, додавши декілька продуктів. Присипте скибки хліба натертим сиром та подрібненою зеленню і запечіть у духовці.

Приготувати французький тост

Черствий хліб можна використати для приготування легких тостів для перекусу. Спершу наріжте хліб на скибочки та замочіть у суміші молока і яєць, щоб м'якуш увібрав рідину. Після цього обсмажте тости на вершковому маслі

Підсмажити тост із яєчнею та овочами

Сухий хліб може стати основою для смачного сніданку. Підсмажте скибки на пательні, а потім додайте яйце та овочі. Щоб розкрити смак страви, додайте спеції.

Можна використовувати різні інгредієнти відповідно до вподобань, наприклад, помідори, авокадо, сир або шинку.

Перемолоти у панірувальні сухарі

Ще один простий спосіб використати сухий хліб - перетворити його на панірувальні сухарі для різноманітних страв.

Для цього подрібніть черствий хліб у блендері або за допомогою качалки, а потім використовуйте для панірування котлет, риби та інших продуктів.

Використати для котлет

Сухий хліб є неодмінною складовою м'ясних котлет. Щоб легко мішати його з фаршем, хліб потрібно попередньо замочити у воді або молоці. Коли скибки стануть м'якими, хліб треба відтиснути, після чого - поєднати з фаршем.

Проте пам'ятайте, що використовувати сухий хліб можна лише у тому разі, якщо на продукті немає плісняви або інших ознак псування. Якщо ж на хлібі з'явилася дивна плівка, плями або явні спори грибів - слід одразу відправити продукт у смітник.