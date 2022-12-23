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Кутя на Різдво. Швидкий рецепт найсмачнішої традиційної страви

Фото: Рецепт куті на Різдво (pixabay.com)
Автор: Styler

Кутя - це традиційна основна різдвяна страва, яку готують з вареної пшениці, додаючи мед і мак. Кутя символізує жертву Богу, бо пшениця з медом є сакральною частиною святої вечері. Мак символізує мучеництво, безневинно пролиту кров.

У матеріалі Styler читайте простий та швидкий рецепт куті.

Для куті вам знадобляться:

  • 200 грамів (1 склянка) шліфованої пшениці (якщо вона нешліфована, то варити 2 години),
  • 150-200 грамів сухофруктів для компоту,
  • 100 грамів маку,
  • 100 грамів родзинок,
  • десяток волоських горіхів,
  • 1 ч. л. меду,
  • сіль.

Як приготувати кутю (покроковий рецепт)

На склянку пшениці візьміть 2 склянки води, доведіть до кипіння, посоліть, додайте краплю олії та засипте пшеницю, потім варіть 20 хвилин.

Водночас у другій каструлі зваріть компот із сухофруктів також у двох склянках води. Варити його потрібно 10-15 хвилин.

Родзинки залийте окропом, залиште на 10-15 хв набухнути і потім злийте воду. Мак необхідно перемолоти в кавомолці.

Волоські горіхи подрібніть у блендері, якщо його немає – то у ступці. Склянку компоту остудіть і розчиніть в ній ложку меду, після чого влийте в кутю, додайте мак, родзинки, горіхи й ретельно перемішайте.

Якщо ви використовували нешліфовану пшеницю, то заливати компот із медом потрібно перед подачею на стіл, інакше пшениця стане твердою.

Вашу кутю ви можете прикрасити ягодами гранату.

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А раніше кулінар поділився рецептом галушок із гарбузом.

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рецептСочельниккутья