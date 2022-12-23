Кутя на Різдво. Швидкий рецепт найсмачнішої традиційної страви

Кутя - це традиційна основна різдвяна страва, яку готують з вареної пшениці, додаючи мед і мак. Кутя символізує жертву Богу, бо пшениця з медом є сакральною частиною святої вечері. Мак символізує мучеництво, безневинно пролиту кров.
У матеріалі Styler читайте простий та швидкий рецепт куті.
На склянку пшениці візьміть 2 склянки води, доведіть до кипіння, посоліть, додайте краплю олії та засипте пшеницю, потім варіть 20 хвилин.
Водночас у другій каструлі зваріть компот із сухофруктів також у двох склянках води. Варити його потрібно 10-15 хвилин.
Родзинки залийте окропом, залиште на 10-15 хв набухнути і потім злийте воду. Мак необхідно перемолоти в кавомолці.
Волоські горіхи подрібніть у блендері, якщо його немає – то у ступці. Склянку компоту остудіть і розчиніть в ній ложку меду, після чого влийте в кутю, додайте мак, родзинки, горіхи й ретельно перемішайте.
Якщо ви використовували нешліфовану пшеницю, то заливати компот із медом потрібно перед подачею на стіл, інакше пшениця стане твердою.
Вашу кутю ви можете прикрасити ягодами гранату.
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