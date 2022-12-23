Кутя на Різдво. Швидкий рецепт найсмачнішої традиційної страви

Для куті вам знадобляться:

200 грамів (1 склянка) шліфованої пшениці (якщо вона нешліфована, то варити 2 години),

150-200 грамів сухофруктів для компоту,

100 грамів маку,

100 грамів родзинок,

десяток волоських горіхів,

1 ч. л. меду,

сіль.

Як приготувати кутю (покроковий рецепт)

На склянку пшениці візьміть 2 склянки води, доведіть до кипіння, посоліть, додайте краплю олії та засипте пшеницю, потім варіть 20 хвилин.

Водночас у другій каструлі зваріть компот із сухофруктів також у двох склянках води. Варити його потрібно 10-15 хвилин.

Родзинки залийте окропом, залиште на 10-15 хв набухнути і потім злийте воду. Мак необхідно перемолоти в кавомолці.

Волоські горіхи подрібніть у блендері, якщо його немає – то у ступці. Склянку компоту остудіть і розчиніть в ній ложку меду, після чого влийте в кутю, додайте мак, родзинки, горіхи й ретельно перемішайте.

Якщо ви використовували нешліфовану пшеницю, то заливати компот із медом потрібно перед подачею на стіл, інакше пшениця стане твердою.

Вашу кутю ви можете прикрасити ягодами гранату.