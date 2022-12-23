Кутья на Рождество. Быстрый рецепт вкуснейшего традиционного блюда

Для кутьи вам понадобятся:

200 гр (1 стакан) шлифованной пшеницы (если она нешлифована, то варить 2 часа),

150-200 гр сухофруктов для компота,

100 гр мака,

100 гр изюма,

десяток грецких орехов,

1 ч. л. меда,

соль.

Как приготовить кутью (пошаговый рецепт)

На стакан пшеницы возьмите 2 стакана воды, доведите до кипения, посолите, добавьте каплю растительного масла и засыпьте пшеницу, потом варите 20 минут.

В это же время во второй кастрюле сварите компот из сухофруктов тоже в двух стаканах воды. Варить его нужно 10-15 минут.

Изюм залейте кипятком, оставьте на 10-15 мин набухнуть и затем слейте воду. Мак необходимо перемолоть в кофемолке.

Грецкие орехи измельчите в блендере, если его нет - то в ступке. Чашку компота остудите и растворите в ней ложку меда, после чего влейте в кутью, добавьте мак, изюм, орехи и тщательно перемешайте.

Если вы использовали нешлифованную пшеницу, то заливать компот с медом нужно перед подачей на стол, иначе пшеница станет жесткой.

Вашу кутью вы можете украсить ягодами граната.