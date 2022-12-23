Кутья на Рождество. Быстрый рецепт вкуснейшего традиционного блюда

Кутья – это традиционное основное рождественское блюдо, которое готовят из вареной пшеницы, добавляя мед и мак. Кутья символизирует жертву Богу, потому что пшеница с медом является сакральной частью святой вечери. Мак символизирует мученичество, невинно пролитую кровь.
В материале Styler читайте простой и быстрый рецепт кутьи.
На стакан пшеницы возьмите 2 стакана воды, доведите до кипения, посолите, добавьте каплю растительного масла и засыпьте пшеницу, потом варите 20 минут.
В это же время во второй кастрюле сварите компот из сухофруктов тоже в двух стаканах воды. Варить его нужно 10-15 минут.
Изюм залейте кипятком, оставьте на 10-15 мин набухнуть и затем слейте воду. Мак необходимо перемолоть в кофемолке.
Грецкие орехи измельчите в блендере, если его нет - то в ступке. Чашку компота остудите и растворите в ней ложку меда, после чего влейте в кутью, добавьте мак, изюм, орехи и тщательно перемешайте.
Если вы использовали нешлифованную пшеницу, то заливать компот с медом нужно перед подачей на стол, иначе пшеница станет жесткой.
Вашу кутью вы можете украсить ягодами граната.
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