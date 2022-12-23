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Кутья на Рождество. Быстрый рецепт вкуснейшего традиционного блюда

Фото: Рецепт кутьи на Рождество (pixabay.com)
Автор: Styler

Кутья – это традиционное основное рождественское блюдо, которое готовят из вареной пшеницы, добавляя мед и мак. Кутья символизирует жертву Богу, потому что пшеница с медом является сакральной частью святой вечери. Мак символизирует мученичество, невинно пролитую кровь.

В материале Styler читайте простой и быстрый рецепт кутьи.

Для кутьи вам понадобятся:

  • 200 гр (1 стакан) шлифованной пшеницы (если она нешлифована, то варить 2 часа),
  • 150-200 гр сухофруктов для компота,
  • 100 гр мака,
  • 100 гр изюма,
  • десяток грецких орехов,
  • 1 ч. л. меда,
  • соль.

Как приготовить кутью (пошаговый рецепт)

На стакан пшеницы возьмите 2 стакана воды, доведите до кипения, посолите, добавьте каплю растительного масла и засыпьте пшеницу, потом варите 20 минут.

В это же время во второй кастрюле сварите компот из сухофруктов тоже в двух стаканах воды. Варить его нужно 10-15 минут.

Изюм залейте кипятком, оставьте на 10-15 мин набухнуть и затем слейте воду. Мак необходимо перемолоть в кофемолке.

Грецкие орехи измельчите в блендере, если его нет - то в ступке. Чашку компота остудите и растворите в ней ложку меда, после чего влейте в кутью, добавьте мак, изюм, орехи и тщательно перемешайте.

Если вы использовали нешлифованную пшеницу, то заливать компот с медом нужно перед подачей на стол, иначе пшеница станет жесткой.

Вашу кутью вы можете украсить ягодами граната.

Читайте также, Клопотенко представил рецепт рождественской паляници.

А ранее кулинар поделился рецептом галушек с тыквой.

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рецептСочельниккутья