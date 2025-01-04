Кутя на Другий Святвечір: рецепт обрядової страви, яку готували наші предки

Що потрібно для куті на Другий Святвечір

Для того, щоб приготувати голодну кутю, необхідні такі продукти:

пшениця - 200 г

вода - 2,4 л

горіхи - 150 г

сухофрукти - 200 г

родзинки - 100 г

мед - 1 ст. л.

Як готувати кутю на Другий Святвечір

Щоб приготувати пісну кутю до Другого Святвечора, пшеницю потрібно попередньо замочити на декілька годин - тоді крупа швидше звариться, а консистенція каші буде більш однорідною.

Однак, дехто не замочує пшеницю, а промиває декілька разів, доки вода з крупи не буде чистою. Промиту крупу потрібно залити 400 мл води та поставити каструлю на середній вогонь.

Коли каша закипить, необхідно зібрати пінку та зменшити вогонь до мінімального. Накрийте каструлю кришкою та варіть кашу протягом 30-40 хвилин.

Поки пшениця вбирає рідину, приготуйте узвар. Саме цим напоєм регулюють консистенцію куті, а також надають каші приємного присмаку.

Спершу сухофрукти необхідно промити. Можна використовувати сушені яблука, груші та сливи. Залийте сухофрукти 2 л води та поставте на невеликий вогонь.

Чим довше вариться узвар - тим виразніше його смак. Тож, коли рідина закипить, напій можна проварити близько 20 хвилин, зняти з вогню та залишити настоюватися під кришкою.

Щоб обрядова страва на Голодну кутю була солодшою, до каші додавали родзинки, горіхи та мед. Горіхи потрібно подрібнити ножем, а родзинки запарити на 10 хвилин в окропі та обсушити паперовим рушником.

Додайте до звареної каші родзинки та горіхи, влийте декілька черпаків узвару, залежно від бажаної консистенції. Щоб зробити кутю солодшою, додайте мед. Ретельно перемішайте інгредієнти - і обрядова страва на Другий Святвечір готово.