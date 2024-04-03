Кустуріца похвалив Путіна за війну в Україні й попросив грошей у диктатора (відео)

Сербський режисер і друг Путіна Емір Кустуриця зустрівся з диктатором у Москві, похвалив за війну в Україні та попросив грошей на "російський кінотриптих".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, про що саме йшлося під час зустрічі.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Telegram-канал "Кремль. Новости", The Moscow Times.
Під час зустрічі з Путіним у Москві Кустуріца ламаною російською подякував диктатору за "особисту історичну справедливість".
"І те, що зараз в Україні відбувається - боротьба для нас. Ми, які бачили, що сталося з цими бандерівцями у Хорватії, коли вони вигнали 230 тисяч сербських", - наголосив митець чим викликав у очільника РФ вдоволену усмішку.
Режисер додав, що, на його думку, "ця аналогія - дуже важлива для всіх".
Путін же заявив, що така "оцінка" збігається з його "баченням ситуації".
Водночас Кустуріца попросив у Путіна грошей на кіно.
Він зізнався, що хотів би зняти три картини за творами російських класиків і висловив сподівання, що глава Кремля допоможе в реалізації таких планів.
"У мене ідея… Зробити російський триптих - три фільми. Перший називатиметься "Інженер легких прогулянок", це моя версія Достоєвського. Потім Гоголь... (Повість, - Ред.) про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем... Третє - "Козаки" Льва Толстого... Якщо ваша підтримка буде", - наголосив режисер.
Кустуріца розповів, що нині працює над фільмом про травника, який постригся в ченці (за романом "Лавр" Євгена Водолазкіна). Дія картини розгортається у середньовічній Русі.
Крім того, режисер заявив, буцімто якщо зможе зняти за допомогою Путіна всі ці картини - завершить свою кар'єру.
Натомість російський диктатор зауважив, що про завершення кар'єри діячеві говорити зарано, й натякнув, що той може отримати бажану допомогу.
"До сьогоднішнього дня ви так багато зробили і, мені здається, зробите ще не менше", - додав Путін.
Нагадаємо, раніше Польща, Франція та Німеччина застерегли Європу від поступок Путіну.
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