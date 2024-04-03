"Не повинні допускати сірих зон". Польща, Франція та Німеччина застерігають від поступок Путіну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Вторгнення Росії в Україну довело, що така політика була б "наївною", наголосили міністерка закордонних справ Німеччини Анналіна Бербок та її колеги Стефан Сежурне і Радослав Сікорський.

"Щоб у Європі був мир, російський імперіалізм має бути зупинений. Ми не можемо допустити жодних "сірих зон", тому що Путін розглядає їх як запрошення до підриву територіальної цілісності й суверенітету, проведення уявних ліній на карті та, зрештою, до застосування військової сили", - ідеться в заяві глав МЗС.

Вони зазначили, що повномасштабне вторгнення в Україну також довело, що політика поступок щодо Росії в надії на те, що вона зможе повернути мир або стабільність на континент, наївна.

"Саме тому європейські союзники мають узяти на себе справедливу частку колективного тягаря НАТО і продемонструвати готовність узяти на себе більшу відповідальність за оборону Європи", - йдеться в заяві.

При цьому наголошується, що міцний трансатлантичний зв'язок "залишається основою нашої безпеки, і ми, європейці, маємо усунути деякі з найнагальніших недоліків, які стали болісно очевидними останніми місяцями та роками: прогалини в потенціалі, готовність наших сил, виробничі потужності, логістика, стандартизація та оперативна сумісність".