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Блінкен назвав умови для участі Путіна у зустрічі лідерів G20

США, Середа 03 квітня 2024 09:58
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Блінкен назвав умови для участі Путіна у зустрічі лідерів G20 Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Глава Кремля Володимир Путін може взяти участь у зустрічі лідерів G20, "якщо буде консенсус серед усіх членів" і "якщо це буде корисно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час візиту до Франції.

"Якщо буде консенсус серед усіх членів і якщо це буде корисно, то так. У нинішній ситуації важко уявити, чим це може бути корисним і як може бути досягнуто консенсусу серед усіх учасників", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливе рукостискання Путіна і президента США Джо Байдена, Блінкен зазначив, що ідея ніколи не полягала у виключенні Росії або глави Кремля Володимира Путіна з G20.

"Саме дії, саме політика Росії і Путіна запускають те, що відбувається з точки зору відносин Росії з "Великою двадцяткою" або з "Великою сімкою", з усім світом. Тому, якщо політика зміниться, ми нічого не виключаємо (рукостискання Путіна і Байдена) , - ред.). Проблема в тому, що на даний момент у нас немає жодних доказів того, що політика змінюється", - зазначив держсекретар США.

Він також висловив сподівання, що настане день, "і цей день настане раніше, ніж пізніше", коли відносини між нашими країнами та Росією сильно відрізнятимуться від нинішніх.

"На жаль, це не так, і це не так через політику Путіна. Росія не є ізгоєм, і для нас важливі не стільки окремі особистості, скільки політика, яку проводить країна", - підкреслив Блінкен.

Путін та його участь у G20

Наприкінці березня президент Франції Еммануель Макрон допустив участь російського диктатора Володимира Путіна у зустрічі лідерів G20 у листопаді в Бразилії, якщо вона буде "корисною", але зазначив, що запрошення диктатора мають підтримати всі члени "Великої двадцятки".

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Додамо, що Путін збирався брати участь у саміті БРІКС в агусті минулого року. У ПАР навіть розглядали можливість внесення законопроекту, який надасть президенту Росії Володимиру Путіну "імунітет" від судового переслідування.

Зрештою Путін не приїхав на саміт особисто, а Південна Африка попросила Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, а взяти участь через Zoom.

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G20 Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Ентоні Блінкен
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