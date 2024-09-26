Кускус с овощами, грибами и курицей: три рецепта вкусного и полезного блюда
Кускус - один из самых популярных гарниров. Готовить кускус очень удобно, ведь его достаточно запарить. А сделать блюдо вкусным можно, добавив овощи, грибы или мясо.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как готовить кускус с овощами, грибами и мясом.
Кускус с овощами
Кускус с овощами (скриншот / Швидко та Смачно UA)
Для того чтобы быстро приготовить кускус с овощами, нужно следующие продукты:
- кускус - 1 стакан;
- кипяток - 1 стакан;
- чеснок - 1 зубчик;
- кабачок - 1 шт.;
- болгарский перец - 1 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- помидоры (маленькие) - 4-5 шт.;
- растительное масло - 1-2 ст. л.;
- соль - 0,5 ст. л.;
- зелень - по вкусу.
Как готовить кускус с овощами
Сначала приготовьте овощи. Морковь и кабачок нужно нарезать соломкой, из перца удалить плодоножку и семена, а также нарезать овощ соломкой.
Помидоры нарежьте на кубики. Разогрейте глубокую сковороду с растительным маслом, всыпьте морковь и перец. Промойте и измельчите зелень.
Обжарьте овощи в течение нескольких минут, затем добавьте кабачок. Перемешайте и через несколько минут добавьте помидоры.
Чеснок нужно почистить и измельчить, затем добавить к овощам вместе с солью и зеленью. Убавьте огонь, и тушите овощи до готовности.
После этого всыпьте в овощи кускус и залейте все кипятком. Накройте сковороду крышкой, выключите огонь и оставьте блюдо настаиваться на 10 минут - и кускус с овощами готов.
Кускус с грибами и шпинатом
Кускус с грибами (иллюстративное фото: GettyImage)
Для приготовления кускуса с грибами и шпинатом нужны эти ингредиенты:
- кускус - стакан;
- кипяток - стакан;
- шампиньоны - 300-400 г;
- лук - 1 шт.;
- шпинат - 1 стакан;
- чеснок - 2-3 зубчика;
- соевый соус - 2 ст. л.;
- растительное масло - 2-3 ст. л.;
Как готовить кускус с грибами и шпинатом
Для начала нужно помыть и почистить грибы, нарезать их на тонкие ломтики. Также почистьте чеснок и лук. Нарежьте лук на кубики, а чеснок раздавите.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на сильном огне, обжарьте грибы, время от времени помешивая. Когда шампиньоны станут коричневого цвета, вбросьте лук.
Когда грибы с луком будут готовы, добавьте промытый шпинат. Нарезать его необязательно. Добавьте чеснок, соль и перец по вкусу и соевый соус.
Перемешайте ингредиенты, и прожарьте грибы еще несколько минут. Тем временем приготовьте кускус.
Варить его не нужно, достаточно залить крутым кипятком, добавив масло и соль по вкусу, накрыть посуду крышкой и оставьте настаиваться на 5 минут. Готовый кускус перемешайте и разложите по тарелкам вместе с грибами со шпинатом.
Кускус с курицей
Кускус с курицей (фото: GettyImages)
Чтобы приготовить кускус с курицей, нужны следующие продукты:
- кускус - 200 г;
- горячий куриный бульон - 200 мл;
- куриная грудка - 200 г;
- консервированный нут - 220 г;
- оливковое масло - 1 ст. л.;
- лук - 1 шт.;
- имбирь - кусочек 1-2 см;
- паста харисы - 1-2 ст. л.;
- курага - 10 шт.
Как готовить кускус с курицей
Разогрейте оливковое масло в большой сковороде и обжарьте лук в течение 1-2 минут, пока он не размягчится. Добавьте курицу и жарьте в течение 7-10 минут до готовности и пока лук не станет золотистым.
Натрите имбирь на терке, перемешайте с харисой. Залейте смесью курицу с луком и протушите в течение минуты.
Добавьте курагу, нут и кускус, затем залейте ингредиенты бульоном и снова перемешайте. Накройте сковороду крышкой или фольгой и оставьте на огне примерно на 5 минут, пока кускус не впитает весь бульон и не станет мягким.
Перед подачей на стол, разбейте комочки кускуса вилкой и по желанию посыпьте кориандром.
Кстати, раньше мы рассказывали о трех рецептах блюд из риса.
Читайте также о трех рецептах вкусных блюд с гречкой от Клопотенко.
При написании материала использовались следующие источники: GoodFood, кулинарные YouTube-каналы "Швидко та Смачно UA", "Salat i Misto".