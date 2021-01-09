Курятина без антибиотиков и гормонов: эксперты рассказали, как правильно выбирать мясо

Куриное мясо становится в Украине все более популярным и за последние годы оно вышло на первое место среди других мясных продуктов. В первую очередь это связано с доступными ценами на этот продукт.

Однако многие хозяйки по-прежнему с опаской относятся к куриному мясу, так как производители часто используют антибиотики и гормоны роста в процессе промышленного производства курятины. О том, насколько это опасно и как правильно выбирать куриное мясо, рассказали в статье SmachnoNews.

Зачем начали применять антибиотики

Антибиотики в животноводстве начали применять еще во времена Второй мировой войны и биологи заметили, что цыплята и поросята активно набирают вес с такой добавкой. Также считалось, что антибиотики помогают групповой профилактике здоровья животных.

Однако со временем выяснилось, что есть и побочный эффект – начали появляться бактерии с иммунитетом к антибиотикам. Постоянное применение антибиотиков привело к образованию антибиотикорезистентности. И человек после употребления такого мяса, соответственно перенимал опыт животного. Стали появляться суперинфекции у человека, которые не поддавались лечению, а также аллергические реакции.

Кроме того, антибиотико-резистентные бактерии стали попадать в окружающую среду и это привело к появлению новых суперинфекций. Использование антибактериальных препаратов с целью профилактики в ЕС запретили в 2006 году.

На данный момент в Украине использование антибиотиков в птицеводстве не запрещено, но не для увеличения прироста, а только лечения. Для здоровья бройлеров используют витамины, пробиотики, фитобиотики. Также производители отказались и от гормонов роста. В ЕС они были запрещены еще в 1989 году.

В Украине такого запрета на законодательном уровне нет, но производители отказались от гормонов, так как это нерентабельно. Современные породы бройлеров хорошо растут при условии правильного ухода.

Чтобы не ошибиться при выборе мяса, покупателям рекомендуют внимательно читать этикетки на упаковке и обращать внимание на маркировки продукции. Стоит отметить, что "без антибиотиков" и "без остатков антибиотиков" – разные вещи и производители во втором случае манипулируют.

Какие бывают маркировки "Без антибиотиков"

А – антимикробные средства не используются ни на одном из производственных процессов

В – антимикробные средства не используются в продуктивной стае птицы

С – антимикробные средства не используются в профилактических целях, но могут применяться для лечения при условии соблюдения правил

Стоит отметить, что маркировка "без остатков антибиотиков" указывает на то, что препараты были использованы в допустимых дозах и выведены из организма птицы естественным путем.

Домашняя птица

Домашняя курица считается хорошим натуральным продуктом, но далеко не факт, что это так. Не стоит считать, что хозяева не станут продавать больную птицу или что они не используют никаких добавок. Проверить качество такой продукции намного сложнее. Никаких документов у частных продавцов обычно нет и неизвестны ни сроки жизни птицы, особенности их кормления и все остальное.

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