Курятина без антибіотиків і гормонів: експерти розповіли, як правильно вибирати м'ясо

Куряче м'ясо стає в Україні все більш популярним і за останні роки воно вийшло на перше місце серед інших м'ясних продуктів. В першу чергу це пов'язано з доступними цінами на цей продукт.

Проте багато господинь, як і раніше, з побоюванням ставляться до курячого м'яса, оскільки виробники часто використовують антибіотики та гормони росту в процесі промислового виробництва курятини. Про те, наскільки це небезпечно і як правильно вибирати куряче м'ясо, розповіли в статті SmachnoNews.

Навіщо почали застосовувати антибіотики

Антибіотики у тваринництві почали застосовувати ще в часи Другої світової війни та біологи помітили, що кури й поросята активно набирають вагу з такою добавкою. Також вважалося, що антибіотики допомагають груповій профілактиці здоров'я тварин.

Однак з часом з'ясувалося, що є і побічний ефект – почали з'являтися бактерії з імунітетом до антибіотиків. Постійне застосування антибіотиків призвело до утворення антибіотикорезистентності. І людина після вживання такого м'яса, відповідно переймає досвід тварини. Стали з'являтися суперінфекції у людини, які не піддавалися лікуванню, а також алергічні реакції.

Крім того, антибіотикорезистентні бактерії стали потрапляти у навколишнє середовище, і це призвело до появи нових суперінфекцій. Використання антибактеріальних препаратів з метою профілактики в ЄС заборонили у 2006 році.

На цей момент в Україні використання антибіотиків у птахівництві не заборонено, але не для збільшення приросту, а тільки лікування. Для здоров'я бройлерів використовують вітаміни, пробіотики, фітобіотіки. Також виробники відмовилися і від гормонів росту. В ЄС вони були заборонені ще в 1989 році.

В Україні такої заборони на законодавчому рівні немає, але виробники відмовилися від гормонів, оскільки це нерентабельно. Сучасні породи бройлерів добре ростуть за умови правильного догляду.

Щоб не помилитися при виборі м'яса, покупцям рекомендують уважно читати етикетки на упаковуванні та звертати увагу на маркування продукції. Варто відзначити, що "без антибіотиків" і "без залишків антибіотиків" – різні речі й виробники у другому випадку маніпулюють.

Які бувають маркування "Без антибіотиків"

А – антимікробні засоби не використовуються ні на одному з виробничих процесів

В – антимікробні засоби не використовуються у продуктивній зграї птиці

З – антимікробні засоби не використовуються в профілактичних цілях, але можуть застосовуватися для лікування за умови дотримання правил

Варто відзначити, що маркування "без залишків антибіотиків" вказує на те, що препарати були використані у допустимих дозах і виведені з організму птиці природним шляхом

Домашня птиця

Домашня курка вважається хорошим натуральним продуктом, але далеко не факт, що це так. Не варто вважати, що господарі не стануть продавати хвору птицю або що вони не використовують ніяких добавок. Перевірити якість такої продукції набагато складніше. Ніяких документів у приватних продавців зазвичай немає і невідомі ні терміни життя птиці, особливості їх годування і все інше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали топ-5 продуктів, якими можна замінити м'ясо.

А також розповідали про те, як відрізнити натуральне м'ясо від накачаного хімією за 30 секунд.