Курячі стегенця в медово-імбирному соусі: рецепт смакоти від Ектора

Що потрібно для курячих стегенець в соусі

Для того, щоб приготувати цю смачну страву на обід чи вечерю, необхідні такі продукти:

курячі стегна (без кісточок) - 4 шт.

імбир - 20 г

мед - 30 г

часник - 3 зубчики

кукурудзяний крохмаль - 30 г

соєвий соус - 100 г

олія - для смаження

перець - до смаку

кунжут - 1,5-2 ст. л.

листя петрушки - жменька

Як готувати стегенця в медово-імбирному соусі

Для того, щоб приготувати курячі стегенця в імбирно-медовому соусі, м'ясо потрібно рівномірно підсолити та поперчити до смаку.

Щоб зробити соус, який надасть м'ясу ніжного смаку та легкої скоринки, змішайте соєвий соус з медом. Якщо мед занадто густий, його можна розтопити на парі або в мікрохвильовці.

Почистьте часник та імбир, а потім натріть їх на маленькій тертці. Часник також можна пропустити через прес. Додайте інгредієнти до соусу і ретельно перемішайте суміш.

Розігрійте на пательні декілька столових ложок олії. Обваляйте курячі стегенця в крохмалі з кожного боку. Обсмажте м'ясо в олії до легкої скоринки, протягом 4 хвилин з кожного боку.

В окремій пательні або широкій каструльці доведіть медово-імбирний соус до кипіння та загустіння. Після цього викладіть в соус обсмажені стегна.

Смажте м'ясо по дві хвилини з кожного боку, щоб курятина просочилась соусом. Для цікавішого смаку рясно присипте курячі стегенця в медово-імбирному соусі зернами кунжуту. Також м'ясо можна присипати помитим листям петрушки.

Найкраще стегенця в цьому соусі смакують з рисом, який доповнює страву кремовою текстурою. Однак можна використовувати будь-який гарнір.