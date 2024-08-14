Куряча грудка у часниковому соусі: нескладний рецепт легкої вечері

Що потрібно для курячої грудки в часниковому соусі

Для того, щоб приготувати курячу грудку в соусі, потрібні такі продукти:

курячі грудки - 2 шт.;

цибуля - 250 г;

часник -10-12 зубчиків;

молоко - 500 мл;

олія - 15 г;

масло - 25 г;

борошно - 1 ст. л.;

петрушка - пучок;

сіль - 1 ч. л.;

хмелі-сунелі - до смаку.

Як готувати курку під часниковим соусом

Курячі грудки для цієї простої страви також можна замінити курячими ніжками. В цьому випадку рекомендують використовувати 8-10 шт. для пропорційності з соусом.

М'ясо необхідно промити і зрізати шкірку та плівку. Після цього радять проколоти філе чи ніжки шпажкою, чи виделкою - або ж зробити легенькі надрізи - щоб м'ясо краще промаринувалося і увібрало в себе смак соусу.

Розігрійте в глибокій пательні з товстими стінками олію, викладіть м'ясо та обсмажте його до золотистого кольору. На це потрібно приблизно 3-5 хвилин.

Коли філе матиме легку скоринку, перекладіть його в глибоку тарілку. Очистьте часник і цибулю, подрібніть їх і перекладіть в пательню.

Додайте до інгредієнтів соусу масло та смажте протягом 5 хвилин, постійно помішуючи. Після цього необхідно всипати борошно, перемішати його з часником і цибулею, а потім додати хмелі-сунелі та сіль.

Ще раз перемішайте компоненти вершково-часникового соусу, влийте молоко, і, розмішуючи, доведіть соус до кипіння. Тоді викладіть в соус курячі грудки або ніжки - і тушкуйте їх протягом 7 хвилин.

В цей час промийте петрушку, просушіть її на паперових рушниках або серветках. Потім обірвіть листочки, за бажанням подрібніть їх.

Всипте петрушку в загустілий часниково-вершковий соус, обережно перемішайте, зачекайте хвилину - і розкладайте м'ясо по тарілках, поливши соусом.