Куриная грудка в чесночном соусе: несложный рецепт легкого ужина

Что нужно для куриной грудки в чесночном соусе

Для того чтобы приготовить куриную грудку в соусе, нужны следующие продукты:

куриные грудки - 2 шт.;

лук - 250 г;

чеснок -10-12 зубчиков;

молоко - 500 мл;

растительное масло - 15 г;

сливочное масло - 25 г;

мука - 1 ст. л.;

петрушка - пучок;

соль - 1 ч. л.;

хмели-сунели - по вкусу.

Как готовить курицу под чесночным соусом.

Куриные грудки для этого простого блюда можно заменить куриными ножками. В этом случае рекомендуется использовать 8-10 шт. для пропорциональности с соусом.

Мясо необходимо промыть и срезать кожу и пленку. После этого советуют проколоть филе или ножки шпажкой, или вилкой - или сделать легкие надрезы - чтобы мясо лучше промариновалось и впитало в себя вкус соуса.

Разогрейте в глубокой сковороде с толстыми стенками растительное масло, выложите мясо и обжарьте его до золотистого цвета. На это уходит примерно 3-5 минут.

Когда у филе будет легкая корочка, переложите его в глубокую тарелку. Очистьте чеснок и лук, измельчите их и переложите в сковороду.

Добавьте в ингредиенты соуса масло и жарьте в течение 5 минут, постоянно помешивая. После этого необходимо всыпать муку, перемешать ее с чесноком и луком, а затем добавить хмели-сунели и соль.

Еще раз перемешайте компоненты сливочно-чесночного соуса, влейте молоко и, размешивая, доведите соус до кипения. Тогда выложите в соус куриные грудки или ножки - и тушите их в течение 7 минут.

В это время промойте петрушку, просушите ее на бумажных полотенцах или салфетках. Затем оборвите листики, по желанию измельчите их.

Всыпьте петрушку в густой чесночно-сливочный соус, осторожно перемешайте, подождите минуту - и раскладывайте мясо по тарелкам, полив соусом.