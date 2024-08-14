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Куриная грудка в чесночном соусе: несложный рецепт легкого ужина

Как готовить курицу в чесночном соусе (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Наверное, самый простой вариант приготовить курятину - зажарить или отварить. Однако гораздо вкуснее куриная грудка или филе будут в соусе, например, сливочно-чесночном.

О том, как готовить курицу в сливочно-чесночном соусе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Что нужно для куриной грудки в чесночном соусе

Для того чтобы приготовить куриную грудку в соусе, нужны следующие продукты:

  • куриные грудки - 2 шт.;
  • лук - 250 г;
  • чеснок -10-12 зубчиков;
  • молоко - 500 мл;
  • растительное масло - 15 г;
  • сливочное масло - 25 г;
  • мука - 1 ст. л.;
  • петрушка - пучок;
  • соль - 1 ч. л.;
  • хмели-сунели - по вкусу.

Как готовить курицу под чесночным соусом.

Куриные грудки для этого простого блюда можно заменить куриными ножками. В этом случае рекомендуется использовать 8-10 шт. для пропорциональности с соусом.

Мясо необходимо промыть и срезать кожу и пленку. После этого советуют проколоть филе или ножки шпажкой, или вилкой - или сделать легкие надрезы - чтобы мясо лучше промариновалось и впитало в себя вкус соуса.

Разогрейте в глубокой сковороде с толстыми стенками растительное масло, выложите мясо и обжарьте его до золотистого цвета. На это уходит примерно 3-5 минут.

Когда у филе будет легкая корочка, переложите его в глубокую тарелку. Очистьте чеснок и лук, измельчите их и переложите в сковороду.

Добавьте в ингредиенты соуса масло и жарьте в течение 5 минут, постоянно помешивая. После этого необходимо всыпать муку, перемешать ее с чесноком и луком, а затем добавить хмели-сунели и соль.

Еще раз перемешайте компоненты сливочно-чесночного соуса, влейте молоко и, размешивая, доведите соус до кипения. Тогда выложите в соус куриные грудки или ножки - и тушите их в течение 7 минут.

В это время промойте петрушку, просушите ее на бумажных полотенцах или салфетках. Затем оборвите листики, по желанию измельчите их.

Всыпьте петрушку в густой чесночно-сливочный соус, осторожно перемешайте, подождите минуту - и раскладывайте мясо по тарелкам, полив соусом.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, как запекать картошку по-римски к стейку.

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