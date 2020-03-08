Курс доллара взлетит вверх: эксперты рассказали как заработать

Стоимость доллара по отношению к гривне на предыдущей неделе поднялась из-за отставки Кабмина и прогнозов политэкспертов о возможной скорой смене главы Нацбанка и всех его топ-менеджеров. Каким будет курс доллара в Украине в ближайшую неделю и в долгосрочной перспективе – читайте в нашей статье.

2 марта началось с ослабления национальной валюты: гривна потеряла 37 копеек (до 25 грн/доллар) в продаже и 33 копейки в покупке (24,72 грн/доллар). При этом был преодолен психологический барьер в 25 грн/доллар, некоторые банки подняли курс продажи даже до 25,10.

4 марта старый Кабмин ушел в отставку и после назначения нового Кабинета министров рынок отреагировал снижением курса, но незначительным - до 24,93 грн/доллар в продаже. Уже в четверг доллар стал стоить еще немного дешевле – 24,80 грн/доллар. При этом в пятницу продажа была уже по более высокому курсу – 24,93 грн/доллар (+13 коп.). Курс покупки также вырос в пятницу до 24,64 грн/доллар (+11 коп.). На вторник, 10 марта, регулятор установил курс 24,92 грн/доллар.

Что будет с курсом доллара на неделе

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин прогнозирует удержание курса доллара на отметке 25 гривен в течение всей послепраздничной недели.

"Но девальвация гривны на следующей неделе может быть резкой, рывками, как и на предыдущей неделе. Этого нельзя допустить, чтобы не вызвать панику и ажиотаж со скупкой валюты. "Пружина" слишком долго была затянута, поэтому ее стоит плавно отпустить, пока она не лопнула. Надеюсь, что премьер и новые члены правительства это понимают. Умеренно ослабленная гривна поддержит экспортеров и увеличит доходы бюджета от налогов, взимаемых в валюте", – резюмировал Андрей Шевчишин в комментарии изданию "Сегодня".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что в период с 10 по 13 марта Украину ждут новые крупные выплаты по обязательствам: 11 марта – платеж по ОВГЗ на 950 млн грн, 13 марта – выплата МВФ 407 млн долларов, что станет важным фактором ослабления гривны.

"Вся следующая неделя пройдет примерно в такой же динамике, как и предыдущая. Курс наличной гривны удержится в таком коридоре: продажа – 25-25,1 грн/доллар, покупка – 24,7-24,8 грн/доллар", – конкретизировал Олег Пендзин.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что Нацбанк не допустит дальнейшего подъема курса выше 25 гривен за доллар и даже попытается его снизить.

"Валюты в стране достаточно, на рынок влияют только политические события. Нацбанку даже не нужно продавать на межбанке значительные объемы долларов (200-300 млн), чтобы удержать курс", – сказал Охрименко.

Долгосрочный прогноз курса доллара

В долгосрочной перспективе эксперты говорят об ослаблении гривны, поэтому валютой нужно закупаться уже сейчас.

"Можно прогнозировать, что в ближайшее время национальная валюта продолжит устойчивое девальвационное движение в зону 25 гривен за доллар. Поэтому те, кто купит на следующей неделе доллары или евро по выгодному курсу, впоследствии окажутся в выигрыше", – говорит Шевчишин.

Сдавать имеющуюся валюту без особой необходимости аналитики не советуют – только под конкретные немедленные траты в гривне.

А вот Александр Охрименко прогнозирует на следующую неделю "вялотекущую" ревальвацию гривны с небольшими колебаниями вверх-вниз. Он также предупредил, что по этой причине от обмена валют следует воздержаться.

Напомним, что ранее эксперты назвали причины скачков курса доллара.