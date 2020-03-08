Аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

После 8 марта курс доллара может подняться выше 25 гривен

В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,3 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,56 до 24,74 грн (+0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 24,64/24,68 до 24,96/24,99 (+1,3%/+1,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,38/24,61 до 24,64/24,93 (+1,1%/+1,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,2% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, аналитики Альпари считают, что колебания курса доллара в начале марта были вызваны политическими процессами - сменой правительства Украины.

Отметим, новый премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Раде заявил, что читает, что укрепление курса гривны к доллару не принесло положительных последствий. По его словам, укрепление гривны ударило по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии обычных украинцев.