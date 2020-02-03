Курс доллара весной 2020: эксперты дали неожиданный прогноз

Курс доллара в Украине на данном этапе приблизился к отметке в 25 грн и украинцы с интересом наблюдают, что же будет дальше. Чего ожидать в феврале и весной 2020 года, рассказали эксперты для Styler.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский отмечает, что в феврале и весной будет продолжаться снижение гривны по отношению к доллару и евро. При этом будут происходить значительные колебания валютного курса.

"В феврале курс гривна/доллар пересечет отметку 25. В течение марта - апреля он может достичь 26, а в мае даже 27. Ослабление гривны связано с нарастанием негативных тенденций в экономике Украины, обострением политической ситуации и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк", - отмечает он.

Также уточняется, что политический кризис и массовые протесты могут ускорить падение гривны, а евро по отношению к доллару будет колебаться в диапазоне 1.08 - 1.12.

Напомним, что официальный курс доллара к гривне от НБУ, вырос за январь 2020 года на 5,2%. По данным НБУ, курс вырос с 23,69 грн/доллар на 31 декабря 2019 года до 24,92 грн/доллар на 31 января 2020 года.