В этих банках Украины курс доллара и евро сегодня самый выгодный (список)

Курс доллара и евро на сегодня

Стоимость доллара США была "заморожена" Нацбанком в показателях, которые были на 24 февраля - в день вторжения войск РФ в Украину. На 25 марта 2022 курс доллара составляет 29,25 грн.

Курс евро к гривне также был зафиксирован практически весь месяц, но с 23 марта НБУ снизил стоимость иностранной валюты, и на данный момент 1 Евро стоит 32,12 грн.

Средний курс покупки/продажи доллара в украинских банках составляет 29,25/30 грн.

Курс доллара в банках Украины (скриншот minfin.com.ua)

Среднияя стоимость покупки евро в банках Украиныо - 32,21 грн. Продажа - 32,96 грн.

Курс евро в банках Украины (скриншот minfin.com.ua)

Курс доллара в обменниках на сегодня в среднем по Украине 32,08/32,72 грн. Курс евро - 35,88/36,52 грн.

Какой самый простой способ обменять валюту

В условиях войны обмен валют в кассах банков существенно осложнился, а покупать или продавать наличные в обменниках невыгодно из-за высокого курса на "черном" рынке.

Наиболее удобным и быстрым способом является обмен валют через онлайн-банкинг. Для этого необходимо иметь карту в долларах или евро. Ее можно оформить онлайн прямо в приложении или в личном кабинете на сайте банка. Такой картой можно свободно пользоваться в Украине и за границей, оплачивать покупку билетов, товаров и услуг.

Курс валют в украинских онлайн-банках

Курс доллара ПриватБанка в онлайн банкинге Приват24 на 25 марта составляет 29,254 грн - покупка; 29,585 грн - продажа. Купить евро можно за 32,08 грн, а продать за 32,679 грн.

Курс валют в monobank:

покупка доллара США - 29,25 грн, продажа - 29,99 грн;

покупка евро - 32,26 грн, продажа - 33,08 грн.

В Ощад24/7 доллар можно купить за 29,25 грн, продажа валюты по курсу - 29,7 грн за 1 доллар. Курс евро для операций с карточным счетом: покупка - 32,12 грн, продажа - 32,6 грн.

В Украине увеличили лимит на снятие наличных в валюте

С 21 марта украинцы могут снять наличные в иностранной валюте в эквиваленте 100 тысяч гривен в день. Национальный банк Украины увеличил лимит, ранее он составлял эквивалент 30 тысяч грн.

Также данное решение НБУ распространяется на снятие валюты за рубежом со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках.

Установленные лимиты не касаются использования платежных карточек для расчетов в Украине и за ее пределами. Они осуществляются без ограничений.