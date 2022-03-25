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Украинцы в Польше с сегодняшнего дня могут обменять гривны на злотые: перечень условий

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Украина, Пятница 25 марта 2022 08:13
Украинцы в Польше с сегодняшнего дня могут обменять гривны на злотые: перечень условий Фото: гривны в Польше с 25 марта можно обменять на злотые (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 25 марта начинает работать соглашение между Национальным банком Польши и Национальным банком Украины по обмену наличной гривны на польские злотые. Такую возможность будет предоставлять PKO Bank Polski.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, совершеннолетние граждане Украины смогут обменять до 10 тысяч гривен наличными на одного человека.

Будут приниматься для обмена только банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен.

Для обмена украинцам нужно иметь с собой паспорт в форме ID-карты или загранпаспорт.

Перечень отделений PKO Bank Polski, где можно провести обмен.

Напомним, курс обмена будет максимально приближенным к официальному. Для помощи украинцам НБУ готов выкупить у Национального банка Польши наличную гривну на сумму до 10 млрд гривен.

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