Курс доллара в Украине побил рекорд: что будет дальше

Курс доллара к гривне в последний день июля побил рекорд, который был установлен летом 2016 года. По состоянию на сегодня, 2 августа, американская валюта закрыла неделю на украинском межбанковском валютном рынке ростом на 4-8 копеек в соотношении с 1 августа, когда доллар резко вырос на 33 копейки с 25,02 грн за доллар. Эксперты в один голос говорят, что "аномально низкий" курс доллара связан с активной продажей государственных облигаций, которые покупают в основном нерезиденты. Как это отразиться в дальнейшем экономисты рассказали "Сегодня".

За прошлую неделю Украина привлекла порядка 200 млн долларов. В последний день июля – почти 700 млн. А всего, по оценкам экспертов, на руках у зарубежных покупателей находятся украинские облигации уже на сумму 3-3,5 млрд долларов.

Глава Министерства финансов Оксана Маркарова отбрасывает обвинения, говоря, что Минфин проводит размещения согласно графику. И, в свою очередь, напоминает, что поддерживать курс – задача Нацбанка, которому чрезмерное укрепление гривны выгодно. В такие периоды он получает возможность выгодно купить валюту для выплаты очередных долгов по кредитам. Соучредитель и директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин назвал другую причину укрепления гривны.

"Я считаю, что причина излишнего укрепления гривны – в том, что не скоординированы действия Министерства финансов и Национального банка. Каждый из них работает в рамках своих установок, не координируя свои действия, и это приводит к таким диссонансам. Вторая причина – аномально высокая ставка по гривневым ОВГЗ. Доллар ослаб, а гривна укрепилась вследствие того, что Министерство финансов разместило 5-10-летние ОВГЗ, доходность по которым достигала 17% в гривне. При более-менее стабильной национальной валюте подобная доходность для иностранных инвесторов оказалась очень привлекательной, и у нас, по разным оценкам, до 3 млрд долларов инвестиций вошло именно для покупки ОВГЗ. То есть иностранцы заводили валюту, продавали ее на межбанке и покупали ОВГЗ. При этом Нацбанк с начала года выкупил порядка 2,5 млрд долларов, то есть достаточно активно работал. Сейчас Минфин и НБУ должны сесть и договориться. Если договорятся – ситуация будет исправляться", – сказал он.

Курс доллара к гривне в августе 2019 – прогноз экспертов (фото: Юлия Березовская/пресс-офис НБУ)

Какой курс доллара будет в августе

Традиционно доллар начинает расти в цене в последний месяц лета. И в этом году исключений не ожидается. При этом руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин уверен, что стабильный рост курса начнется ближе к середине месяца. Такого же мнения придерживается и директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Как правило, в августе начинается девальвация. И она начнется со второй половины августа. Потому что бизнес, импортеры, как правило, начинают скупать валюту ближе к осени", – говорит Александр Охрименко.

Однако резких скачков курса эксперты не прогнозируют.

"В ближайшее время доллар может вырасти до 26 грн. Осенью – до 27, 27,5 грн, но не до 30 грн", – считает Александр Охрименко.

Напомним, что ранее курс доллара на межбанке упал ниже 25 гривен.