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Биткоин круто пошел вверх: приблизился к психологической отметке

STYLERЖизнь    01.08.2019 - 17:56
Биткоин круто пошел вверх: приблизился к психологической отметке
Курс биткоина начал резко расти (коллаж РБК-Украина)

Курс биткоина приблизился к психологической отметке

Курс биткоина начал резко расти и уже в четверг, 1 августа, и приблизился к психологической отметке в 10 тысяч долларов. Наиболее ликвидные криптовалюты продолжают расти в цене после подорожания на фоне новостей из США и Венесуэлы.

По данным CoinDesk, к 13:49 по киевскому времени Bitcoin торгуется по 9331 доллару за монету, поднявшись за сутки на 166,78 доллара. Ранее сегодня курс уже превышал 10 тысяч долларов, однако удержаться выше этого рубежа не смог.

Биткоин круто пошел вверх: приблизился к психологической отметке

Курс биткоина начал резко расти (скриншот: coindesk.com)

Капитализация главной криптовалюты составляет 177,11 млрд долларов.

Как сообщается на аналитическом портале, Ethereum за сутки подорожал на 0,08% – до 213,27 долларов. XRP ослабел на 1,82% – до 0,314 долларов. Курс Litecoin вырос на 3,48% – до 96,28 доллара. Bitcoin Cash за сутки снизился на 1,34% – до 321,67 доллара.

По данным аналитиков FxPro, говорить об устойчивом тренде роста пока рано. Необходимо, чтобы биткоин уверенно преодолел следующую важную отметку в 11 тысяч долларов, чтобы вселить в участников рынка надежду на начало нового импульса роста, считают эксперты.

Биткоин круто пошел вверх: приблизился к психологической отметке

Курс биткоина начал резко расти (иллюстративное фото: pexels.com)

Напомним, что ранее появился прогноз экспертов, согласно которому биткоин обесценится. Когда это произойдет – читайте в материале STYLER.

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