Курс доллара в Украине готовится к развороту: неожиданный прогноз

Курс доллара в Украине в июне может подскочить и пересечь значение в 27 гривен за доллар. Эксперты считают, что валюта может подорожать, когда в Украине закончится карантин, но пока курс будет стабильным.

Отметим, что на сегодня, 2 июня, в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 26,89 гривен за доллар.

Такая стабильная для гривны ситуация пока что удерживается из-за того, что на рынке нет крупных продавцов и покупателей валюты, пишет Obozrevatel.

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, считает, что после карантина нацвалюта укрепится за счет работы импорта и экспорта, а вот украинские предприятия будут зарабатывать в долларах и потом обменивать их на гривны. Но при этом, по его мнению, все произойдет не одномоментно. Поэтому вероятны колебания в обе стороны.

"Не думаю, что в один день все проснутся и побегут покупать валюту. Экономика будет восстанавливаться постепенно, спрос - соответственно. Но ослабления будут влиять и на экспорт. Поэтому курс будет колебаться в обе стороны в зависимости от спроса и предложения на межбанке", - прокомментировал ситуацию Сологуб.

А вот аналитики уверены, что в ближайшей перспективе доллар плавно будет двигаться к отметке 27 гривен. Это связано с наращиванием импорта по мере выхода из карантина.

"Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит двигаться вблизи отметки 27 гривен за доллар, пока на рынке не появится крупный игрок, способный нарушить равновесие и поднять курс вверх", - рассказал аналитик из Forex Club Андрей Шевчишин.

Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари", прогнозирует в течение ближайшей недели умеренный рост курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может быть около 27,0/27,2 грн", - добавил эксперт.

Как мы писали ранее, курс доллара прекратил снижение на межбанке.