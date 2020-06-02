Постепенное снижение: что происходит с курсом доллара 2 июня

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро дешевеют в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 26,89 гривен за доллар. Курс евро снизился на 8 копеек до 29,85 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,66 (26,71 - 1 июня), продажи - 26,89 (26,94 - 1 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,41 (29,42 - 1 июня), продажи - 29,85 (29,93 - 1 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,36 (3,35 - 1 июня), продажи 3,85 (3,85- 1 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 26,80 гривен за доллар, курс в покупке - 26,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 29,89 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 2 июня справочный курс на уровне 26,79 грн/доллар, снизив его по сравнению с 1 июня (26,82 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,75 - 26,90 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщало РБК-Украина, население Украины в мае 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 860,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 908,8 млн долларов.

Таким образом, в мае снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 48,5 млн долларов.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что не видит причин для укрепления курса гривны к доллару.

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Автор: Александр Белоус