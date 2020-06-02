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Курс доллара прекратил снижение на межбанке

Новости » Экономика     02.06.2020 - 10:45
Курс доллара прекратил снижение на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар остановился у отметки 26,80 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 26,80 гривен за доллар, курс в покупке - 26,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 29,89 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,7800 - 26,8000 грн/доллар, евро 29,8034 - 29,8230 грн/евро, российский рубль 0,3877 - 0,3881 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7800

26,8000

EUR/UAH

29,8034

29,8230

RUB/UAH

0,3877

0,3881

Курс доллара прекратил снижение на межбанке

Торги по доллару на межбанке 1 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,7800 - 26,8000 грн/доллар, евро 29,7954 - 29,8176 грн/евро, российский рубль 0,3845 - 0,3850 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар, на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что не видит причин для укрепления курса гривны к доллару.

Как сообщало РБК-Украина, май стал вторым месяцем после апреля, когда НБУ выкупал в резервы валюту, потраченную для погашения ажиотажного спроса в марте.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
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