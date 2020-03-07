Курс долара в Україні 2020: експерти прояснили важливий момент

Курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Експерти дали неоднозначний прогноз щодо курсу долара

Курс долара в Україні останнім часом веде себе досить дивно. Відставка Кабміну та інші форс-мажорні обставини відчутно впливають на валюту, через що навіть експертам важко передбачити, що буде далі.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчішин та президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко поділилися своїми прогнозами, інформує Сьогодні.

За словами Шевчішина, відставка прем'єра і зміни в економічному блоці уряду повинні були спричинити за собою зміни і на те є причини. Олег Пендзін з такою думкою погоджується.

"У всіх випадках мова йде про можливу зміну політики, в тому числі економічну, монетарну. Першою реакцією зазвичай стає падіння курсу, фондового ринку, прибутковості облігацій. Інвестори займають вичікувальну позицію і не поспішають робити нові вкладення. Якщо чутки не виправдовуються, ринок швидко відновлюється, якщо ні - зберігає свою волатильність (розмах коливань) до тих пір, поки не буде ясності в політичному майбутньому", - зазначив експерт.

У свою чергу, Олександр Охріменко зазначає, що Нацбанк не допустить подальшого підйому курсу вище 25 гривень за долар і, швидше за все, спробує знизити його.

"Валюти в країні достатньо, на ринок впливають політичні події. Нацбанку навіть не потрібно продавати на міжбанку значні обсяги доларів (200-300 млн), щоб утримати курс", - сказав Охріменко.

Раніше ми писали, як коронавірус може позначитися на курсі долара в подальшому.