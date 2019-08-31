Курс доллара в сентябре: аналитики дали неутешительный прогноз

Осень для гривны является сезоном девальвации, а потому курс доллара в ближайшее время начнет стабильно расти. Своими прогнозами с украинцами поделились аналитики, передает Сегодня.

Директор экономических программ Василий Юрчишин считает, что в этом году гривна ведет себя вполне понятно, предсказуемо и прогнозированно. Укрепление происходило до конца лета вследствие разного рода выборов.

"Специфика Украины такова, что во время выборов в страну приходят специфические капиталы, и это содействует укреплению гривни", - сообщил он.

А вот обострившийся интерес иностранных инвесторов к украинским ценным бумагам эксперт называет непредвиденным обстоятельством.

"Скорее всего, это обусловлено действиями министерства финансов и Нацбанком, потому что доходность облигаций и ставки рефинансирования чрезвычайно высокая, 18-19%", - говорит Василий Юрчишин.

Первое массовое погашение таких облигаций должно произойти уже в сентябре, и это сразу скажется на курсе гривни.

Что будет с курсом доллара в сентябре (фото: РБК-Украина)

"Отметка в 25 гривен на протяжении последних трех лет выступает в качестве значимого уровня, вблизи которого рост украинской валюты теряет силу. Похоже, этот же сценарий произошел в уходящем августе, несмотря на то, что гривна стала лидером по приросту к доллару с начала года, прибавляя в какой-то момент более 10%", - сказал руководитель EXANTE Украины Владимир Позний.

Среди причин, которые могут способствовать ослаблению украинской валюты, аналитик также выделяет торговые войны и ослабление валют развивающихся стран.

Напомним, что эксперты рассказали, каким будет курс доллара через месяц и что ждет украинцев в дальнейшем. Стабильный курс связан с сообщением о визите главы Всемирного банка в Украину.

Также мы писали, что будет с валютой в ближайшее время. А вот другой эксперт, старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб, считает, что стоит ожидать небольшого понижения курса.