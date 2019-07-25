Курс доллара может рухнуть до 20 грн: эксперт ошарашил прогнозом

Курс доллара может рухнуть до 20 гривен. Это связано с тем, что в Украине сложилась довольно благоприятная ситуация для гривны. Об этом на своей странице в Facebook рассказал финансист и инвест-банкир Тарас Козак.

Козак уверен, что западные бизнесмены позитивно оценили итоги парламентских выборов в Украине. Поэтому весьма вероятны прямые инвестиции от них в экономику нашей страны.

"Поверьте, никто не знает, какой будет курс доллара к гривне! Ни президент Владимир Зеленский, ни председатель НБУ Яков Смолий, ни дилеры НБУ. Да, доллар падает к гривне, уже ниже 25,50 на межбанке и примерно 25,60 в обменниках. Вполне может упасть ниже. Да, доллар может быть и 25, и значительно ниже. Иностранцам нравятся наши гривневые ОВГЗ. На этой неделе таких бумаг куплено еще на $200 млн, эти средства, видимо, тоже из-за границы. Пока приплывают только портфельные инвестиции. Впрочем Запад весьма позитивно оценивает результаты парламентских выборов. Поэтому хорошая будущая коалиция и назначение технократического правительства вполне могут открыть шлюзы для долгожданных многомиллиардных прямых инвестиций из-за рубежа. Доллар может провалиться даже до 20. Ждать недолго. Через месяц все будет понятно", - написал эксперт.

Скриншот

Скриншот

"А пока диверсифицируйте свои активы. Держите в разных корзинах. Я рекомендую иметь большую гривневую корзину", - посоветовал он украинцам.

Скриншот поста (facebook.com/t.m.kozak)

Ранее мы писали о том, что украинский бизнес дал прогноз курса доллара на год вперед.