Курс доллара резко изменится: эксперты предупреждают о рисках

Курс доллара в Украине продолжает снижаться, но эксперты твердят, что скоро произойдет резкий поворот. Аналитики в один голос говорят, что валюту нужно не продавать, а покупать. А на следующей неделе будет последний шанс успеть сделать это.

Если вы приобретаете доллары, как средство накопления, то эта и следующая неделя будут крайне важными, говорят эксперты валютного рынка.

Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба, утверждает, что инфляционный тренд никуда не делся. И скоро бизнес, выходящий из карантина, начнет реализовывать отложенный спрос на валюту, пишет Сегодня.

А после того, как туристический сезон начнется с открытием границ, спрос на валюту вырастет еще больше.

"Банки тут же поднимут курс. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время это сделать", - уверен аналитик.

Кроме того, в случае начала туристического сезона эксперты прогнозируют не только скачок курса доллара, но и дефицит валюты.

На среду, 13 мая, курс доллара в Украине снизился на межбанке на 6 копеек до 26,80 грн за доллар, курс в покупке - до 26,68 грн за доллар. В Нацбанке на 13 мая установили курс 26,79 грн за доллар.

Ранее мы писали, что в Минздраве назвали ключевые даты, на которые будут ориентироваться, разрабатывая план выхода Украины из карантина. С 11 мая в Украине разрешили работу летним площадкам кафе и ресторанов, а также парикмахерских и салонов красоты.