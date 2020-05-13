Курс долара різко зміниться: експерти попереджають про ризики

Курс долара в Україні продовжує знижуватися, але експерти твердять, що скоро відбудеться різкий поворот. Аналітики в один голос кажуть, що валюту потрібно не продавати, а купувати. А на наступному тижні буде останній шанс встигнути зробити це.

Якщо ви купуєте долари, як засіб накопичення, то цей і наступний тиждень будуть вкрай важливими, кажуть експерти валютного ринку.

Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу, стверджує, що інфляційний тренд нікуди не подівся. І скоро бізнес, що виходить з карантину, почне реалізовувати відкладений попит на валюту, пише Сьогодні.

А після того, як туристичний сезон почнеться з відкриттям кордонів, попит на валюту зросте ще більше.

"Банки тут же піднімуть курс. Тому тим, хто має гривневі надлишки і хоче їх конвертувати в долари, саме час це зробити", - упевнений аналітик.

Крім того, у разі початку туристичного сезону експерти прогнозують не тільки стрибок курсу долара, але і дефіцит валюти.

На середу, 13 травня, курс долара в Україні знизився на міжбанку на 6 копійок до 26,80 грн за долар, курс купівлі - до 26,68 грн за долар. У Нацбанку на 13 травня встановили курс 26,79 грн за долар.

Раніше ми писали, що в МОЗ назвали ключові дати, на які будуть орієнтуватися, розробляючи план виходу України з карантину. З 11 травня в Україні дозволили роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, а також перукарень та салонів краси.