Курс доллара и карантин: эксперт назвал риски

Курс доллара в Украине в ближайшее время меняться сильно не будет. Более того, на конец осени он может даже немного опуститься.

Одним из основных факторов, что этому способствует, является помощь от МВФ в размере 2,7 млрд долларов, хороший урожай и высокие цены на зерно, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии сайту " Сегодня ".

Что будет с курсом доллара осенью

По словам эксперта, сейчас гривна уже прервала сезонный тренд укрепления весны-лета и движется в зону 27,5. И это - ближайшая цель, на которую сегодня ориентируется рынок.

"Я бы рассматривал сейчас курс 27-28 гривен за доллар в осенний период (27,5-28 на конец осени)", - комментирует аналитик.

Кроме транша от Международного валютного фонда одним из благоприятных факторов для национальной валюты финансист называет рекордный ожидаемый урожай и то, что цены на зерно выше прошлогодних.

Как курс может измениться в случае усиления карантина?

Эпидемиологическая ситуация, говорит Шевчишин, также остается в зоне внимания валютного рынка.

По его словам, учитывая низкие темпы восстановления после предыдущих карантинных ограничений, "еще один локдаун украинская экономика выдержит с трудом".

"Этот фактор - двоякий. Введение карантина с одной стороны бьет по экономике и потом после его снятия будет отражаться на гривне, поскольку на время карантина вся деловая активность уменьшается, импортеры не закупают товары. В то же время в период введения карантина гривна может оставаться стабильной, поскольку импортеры не будут проявлять активность по покупке валюты для импорта", - сказал аналитик.