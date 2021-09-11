Курс долара і карантин: експерт назвав ризики

Курс долара в Україні найближчим часом змінюватися сильно не буде. Більше того, на кінець осені він може навіть трішки опуститися.

Одним з основних чинників, що цьому сприяє, є допомога від МВФ в розмірі 2,7 млрд доларів, гарний урожай і високі ціни на зерно, каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі сайту " Сегодня ".

Що буде з курсом долара восени

За словами експерта, зараз гривня уже перервала сезонний тренд зміцнення весни-літа і рухається в зону 27,5. І це - найближча мета, на яку сьогодні орієнтується ринок.

"Я б розглядав зараз курс 27-28 гривень за долар в осінній період (27,5-28 на кінець осені)", - коментує аналітик.

Окрім траншу від Міжнародного валютного фонду одним зі сприятливих факторів для національної валюти фінансист називає рекордний очікуваний урожай і те, що ціни на зерно вищі за торішні.

Як курс може змінитися у разі посилення карантину?

Епідеміологічна ситуація, говорить Шевчишин, Також, лишається у зоні уваги валютного ринку.

За його словами, враховуючи низькі темпи відновлення після попередніх карантинних обмежень, "ще один локдаун українська економіка витримає насилу".

"Цей фактор - двоякий. Введення карантину з одного боку б'є по економіці і потім після його зняття буде відображатися на гривні, оскільки на час карантину вся ділова активність зменшується, імпортери не закуповують товари. У той же час у період запровадження карантину гривня може залишатися стабільною, оскільки імпортери не будуть проявляти активність із купівлі валюти для імпорту", - сказав аналітик.