Дефолт в Украине: экстрасенсы напугали прогнозом

Дефолт в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Экстрасенсы, астролог и мольфар рассказали о возможном дефолте в Украине

Дефолт в Украине вполне возможен, считают экстрасенсы, астрологи и провидцы. Правда, одни ясновидящие уверены, что этого не произойдет в ближайшие лет семь, а другие - наоборот, что украинцам стоит быть готовыми к кризису уже в 2019 году.

С другой стороны, если президент Украины Владимир Зеленский по совету своего бывшего бизнес-партнера Игоря Коломойского, объявит дефолт, то жителям нашей страны придется не сладко.

Так, известный таролог Антон Ульрих говорит, что существует "большая вероятность" того, что Зеленский объявит дефолт.

"Но в любом случае - будет объявлен дефолт или нет - финансовая ситуация не разрешится в лучшую сторону в ближайшее время. Но все таки, если дефолт будет - страна получит резко большие финансовые проблемы. В случае же необъявления дефолта… Определенный риск есть: кризис затянется, но разрешится позитивно через некоторое время. Правда, властям придется "попотеть" и прибегнуть к неким хитростям. Одним словом, если дефолт не случится, то финансовая ситуация в стране будет неприятной, но не такой неприятной, если он (дефолт) произойдет", - отмечает Ульрих.

Скриншот с YouTube

О том, что дефолт негативно повлияет на благополучие граждан, говорит также гадалка и предсказательница Ольга Лыткина.

"Президенту нужно проявить настойчивость, терпение, и придется бороться с силами хаоса, отстаивать свои интересы… То есть, финансами нужно заниматься, чтобы стабилизировать ситуацию. При дефолте произойдут потери. Очень серьезные. А при необъявлении - то, что показывают Руны, означает "Бог с вами". Одним словом, я советовала бы лучше с дефолтом подождать", - подчеркнула Ольга.

В то же время карпатский мольфар Михаил Тодорив дает краткий, но более оптимистичный прогноз для украинцев.

"Финансовый кризис будет. Но не только в Украине, а во всем мире. И случится это через 7 лет. Не раньше", - сказал ясновидящий и добавил, что "никаких дефолтов не предвидится".

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Совершенно противоположный прогноз дает астролог Влад Росс. По мнению специалиста, в ноябре-декабре этого года в Украине "велика вероятность финансового кризиса вплоть до дефолта". Правда, в 2025 году, говорит астролог, в нашу страну "повалят" инвестиции и украинцев ждет экономический взлет. Однако при всем этом Росс не считает, что президент Владимир Зеленский лично объявит дефолт в этом году.

Напомним, что несколько дней назад олигарх Игорь Коломойский призвал Владимира Зеленского и правительство последовать примеру Греции и объявить в Украине дефолт.

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