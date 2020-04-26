Курс доллара 2020: чего ожидать украинцам на следующей неделе

Курс доллара в Украине на следующей неделе будет сохранять стабильное положение. Регулятор ослабил официальный курс гривни, однако это не повлечет существенных изменений.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко поделились своими предположениями касательно курса доллара, передает "Сегодня".

"Низкая деловая неактивность, связанная с покупкой и продажей валюты на межбанковском рынке, сохранится, а это значит, что и на наличном рынке изменений курса практически не ожидается. Поэтому курс наличной продажи останется в коридоре 27-27,5 грн/доллар", - отметил Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин согласен с тем, что нынешняя стабильная ситуация сохранится. По его словам, факторы, которые могли бы повлечь заметные изменения, отсутствуют.

Александр Охрименко, напротив, не исключает колебаний курса в пределах 10-20 копеек из-за того, что резиденты, у которых подошел срок погашения ОВГЗ, захотят конвертировать полученные за них гривны в доллары.

Эксперты уверяют, что на следующей неделе лучше приобрести валюту как средство накопления. "Как я и прогнозировал, к концу недели гривна укрепилась до 27 грн/доллар в покупке, в продаже держится ближе к 27,40 грн/доллар. Поэтому есть смысл покупать валюту. А вот те, кто хочет ее сдать, чтобы, например, рассчитаться гривнями за покупки или услуги, это лучше делать непосредственно в день платежа", - отметил Шевчишин.

Напомним, что аналитики прогнозируют рост курса доллара в ближайшие дни.