Курс доллара 2020: в Кабмине сделали важное заявление

Курс доллара в Украине в 2020 году вероятнее всего будет снижаться по отношению к гривне, но насколько укрепится национальная валюта - зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках. Такое заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Также чиновник обратил внимание на влияние курса на потребителей и экспортеров и отметил, что снижение и рост отражается политивно для одних и негативно для других.

"Когда курс доллара падает, страдают экспортеры и бюджет. А выигрывают потребители. Экспортеры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же. Бюджет страдает, оттого что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте. Потребители выиграют том, что рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары. И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают", - написал Милованов.

Министр добавил, что в любом случае при изменении курса будут те, кто выигрывают и те, кто проигрывают: "Это нормально".

В то же время идею зафиксировать курс - когда все должны быть довольны - Милованв назвал нереальной.

"К сожалению, это невозможно. Украина пыталась держать фиксированный курс и это привело к быстрой девальвации, например в 1998, 2008 или 2014 годах", - объяснил он.

Милованов в контексте невозможности угадать курс советует бизнесу хеджироваться - страховать финансовые риски путем занятия противоположной позиции по активу на рынке.

"Курс - это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире или в Украине, то имеет меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса", - говорится в публикации.

К слову, эксперты и финансовые аналитики также озвучивают мнение, что ситуация с курсом валют стабилизируется сразу после новогодних и рождественских праздников, и ближе к середине января гривна вновь начнет укрепляться.

Добавим, что в проекте бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.