Курс долара 2020: у Кабміні зробили важливу заяву

Курс долара в Україні у 2020 році найімовірніше буде знижуватися по відношенню до гривні, але наскільки зміцниться національна валюта - залежить від розвитку економіки та ситуації на світових ринках. Таку заяву зробив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.

Також чиновник звернув увагу на вплив курсу на споживачів і експортерів та зазначив, що зниження і зростання відображається политивно для одних і негативно для інших.

"Коли курс долара падає, страждають експортери та бюджет. А виграють споживачі. Експортери отримують менше гривень за продану продукцію, а їхні витрати в гривні залишаються такими самим. Бюджет страждає тому що ПДВ та інші податки на імпорт зменшуються в гривневому еквіваленті. Споживачі виграють тому, що зростання цін (інфляція) уповільнюється. Особливо на імпортні товари. І навпаки, коли курс долара зростає, страждають споживачі, а експортери та бюджет виграють", - написав Милованов.

Міністр додав, що в будь-якому випадку при зміні курсу будуть ті, хто виграють і ті, хто програють: "Це нормально".

У той же час ідею зафіксувати курс - коли всі повинні бути задоволені - Милованв назвав нереальною.

"На жаль, це неможливо. Україна намагалася тримати фіксований курс і це призвело до швидкої девальвації, наприклад у 1998, 2008 або 2014 роках", - пояснив він.

Милованов в контексті неможливості вгадати курс радить бізнесу хеджуватися - страхувати фінансові ризики шляхом заняття протилежної позиції по активу на ринку.

"Курс - це відносна ціна української економіки до світової. Коли ця ціна змінюється через зміну або в світі або в Україні, то має змінюватись і курс. Національний банк може вплинути на таку зміну тимчасов, трохи притримати курс або згладити коливання. Але жодний центральний банк, навіть в розвинених країнах, не має достатньо сили опиратись серйозним змінам курсу", - йдеться у публікації.

До речі, експерти та фінансові аналітики також озвучують думку, що ситуація з курсом валют стабілізується відразу після новорічних і різдвяних свят, і ближче до середини січня гривня знову почне зміцнюватися.

Додамо, що в проекті бюджету на 2020 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозу курсу на рівні 27,5 гривень за долар на кінець року.