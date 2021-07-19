Курорти Азовського моря атакують кровопивці: вони просто скрізь!

Відпочинок на Азовському морі в цьому сезоні для туристів псується не тільки медузами в морі, але і полчищами комарів, атакуючих людей. Про небувале скупчення комах постійно розповідають відпочиваючі. Так, біля села Стрілкове після останніх дощів кровопивців стало ще більше.

"Найстрашніша і жахлива новина. Нас обступила армія, полчища комарів... я ще не бачила в своєму житті стільки. Вони просто скрізь, більше десятка сідають відразу, кружляють скрізь. Мало того, що їх багато, так вони ще й такі кусючі", — описала ситуацію жінка.

Блогерка зазначила, що комарі не кружляють над людиною, а відразу сідають на тіло і кусають.

Після недавніх дощів комах стало ще більше, через те, що бур'яни на землі ще більше проростають.

Ніна попереджає туристів запасатися засобами захисту від кровопивців і розуміти, що їх тут дуже багато.

Азовське море атакували комарі