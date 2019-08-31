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Курортный роман: в Железном порту парень поплатился за флирт и поцелуи

STYLERЖизнь    31.08.2019 - 13:37
Курортный роман: в Железном порту парень поплатился за флирт и поцелуи
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Курортный роман для туриста закончился пропажей ценной вещи

В Херсонской области на курорте Железный порт произошла история с молодым человеком, которая закончилась для него не так приятно, как началась. Парень познакомился с симпатичной девушкой в кафе "Соломенная шляпка". Молодые люди понравились друг друг и между ними возникла симпатия. Об этом сообщает "Херсон Daily".

Кавалер решил проводить новую знакомую домой и поцеловать на прощание. Когда парень вернулся домой, как оказалось, он лишился своего смартфона iPhone7. Турист сразу же обратился в полицию и полицейские вышли на след девушки. Были подняты видео с камер наблюдения, которые и доказали, что новая знакомая молодого человека позарилась на его телефон.

Курортный роман: в Железном порту парень поплатился за флирт и поцелуиИллюстративное фото (открытые источники)

Как оказалось, девушка приезжая из Днепропетровской области и снимает комнату в одном из пансионатов. Она призналась, что ей очень понравился телефон парня, поэтому она и разрешила ему проводить себя домой. Дома у девушки нашли смартфон и вернули владельцу.

Как мы ранее писали, в Запорожской области, на любимом украинцами курорте Кирилловка базы отдыха нарушают закон и сливают нечистоты прямо в море.

Читайте также, на популярном курорте под Запорожьем произошло массовое отравление.

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