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Кирилловку накрыл сильный шторм: море смыло пляжи (видео)

STYLERЖизнь    30.08.2019 - 18:09
Кирилловку накрыл сильный шторм: море смыло пляжи (видео)
Фото: Шторм (pixabay.com)

Люди не спешат купаться, хотя вода в море теплая

На любимом украинцами курорте Кирилловка 29 августа снова пронесся шторм. Тем самым испугав отдыхающих, приехавших сюда насладиться последними днями лета. Погода устроила украинцам неприятный сюрприз. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Отмечается, что пляжи в курортном поселке опустели, хотя температура воды комфортная +24 градуса. Но желающих искупаться все равно нет.

"В преддверии осени море снова показывает свой характер - высокие волны накатывают на берег, смывая пляжи", - пишет издание.

Кирилловку накрыл сильный шторм: море смыло пляжи (видео)Фото: Пляж в Кирилловке (соцсети)

В ролике показано, как сильный шторм на курорте практически не оставил людям пляжа.

Видео: Шторм в Кирилловке (РИА-Мелитополь/YouTube)

Отмечается, что 29 августа в сторону курорта на Азовском море дул восточный ветер, который и принес такую непогоду.

Как мы ранее писали, На популярном курорте в Кирилловке под Запорожьем пропал мальчик - украинцев просят помочь найти ребенка.

Читайте также, как в Азовском море нашли бутылку с "посланием из прошлого" (фото письма).

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