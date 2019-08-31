Курортний роман: у Залізному порту хлопець поплатився за флірт і поцілунки

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Курортний роман для туриста закінчився втратою цінної речі

В Херсонській області на курорті Залізний порт сталася історія з молодим хлопцем, яка закінчилася для нього не так приємно, як почалася. Хлопець познайомився з симпатичною дівчиною в кафе "Солом'яний капелюшок". Молоді люди сподобалися один одному і між ними виникла симпатія. Про це повідомляє "Херсон Daily".

Кавалер вирішив проводити нову знайому додому і поцілувати на прощання. Коли хлопець повернувся додому, як виявилося, він позбувся свого смартфона iPhone7. Турист одразу ж звернувся в поліцію і поліцейські вийшли на слід дівчини. Були підняті відео з камер спостереження, які і довели, що нова знайома молодого хлопця зазіхнула на його телефон.

Ілюстративне фото (відкриті джерела)

Як виявилося, дівчина приїхала з Дніпропетровської області і знімає кімнату в одному з пансіонатів. Вона зізналася, що їй дуже сподобався телефон хлопця, тому вона і дозволила йому проводити себе додому. Вдома у дівчини знайшли смартфон і повернули власнику.

Як ми раніше писали, у Запорізькій області, на улюбленому українцями курорті Кирилівка бази відпочинку порушують закон і зливають нечистоти просто у море.

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