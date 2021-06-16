На курорте в Одессе украинца накормили "живым гарниром" (видео)

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

"На выходных сходил на знаменитый Калетон. Сонце, пляжик, морько так и шепчет, хоть и погода не очень. Пока ждал друга, решил перекусить. Взял мяса тут же на пляже. И шо вы думаете? Бонусом мне ползающий гарнир прилагался от заведения. Я так высадился, первый раз у меня такое. Так что, отношение скотское на этом вашем хваленом Калетоне, кормят гнилятиной, больше туда х*р пойду. Есть куда лучшее места, а это чисто разводилово. Смотрите все в видео. Позорище!" - подписал мужчина ролик.

В ролике мужчина рассказывает, как долго ждал свой заказ на пляже и в итоге ему продали мясо с червями.

"Это такой бегающий гарнир, как я понимаю", - говорит он.

Интересно, что мужчине в комментариях не поверили и написали, что это заказной пост,