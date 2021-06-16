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На курорте в Одессе украинца накормили "живым гарниром" (видео)

Автор: Людмила Жукова

На одном из пляжей Одессы людей кормят мясом с червями.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Сергей Иванченко, который и показал видео с "бегающим гарниром".

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

"На выходных сходил на знаменитый Калетон. Сонце, пляжик, морько так и шепчет, хоть и погода не очень. Пока ждал друга, решил перекусить. Взял мяса тут же на пляже. И шо вы думаете? Бонусом мне ползающий гарнир прилагался от заведения. Я так высадился, первый раз у меня такое. Так что, отношение скотское на этом вашем хваленом Калетоне, кормят гнилятиной, больше туда х*р пойду. Есть куда лучшее места, а это чисто разводилово. Смотрите все в видео. Позорище!" - подписал мужчина ролик.

В ролике мужчина рассказывает, как долго ждал свой заказ на пляже и в итоге ему продали мясо с червями.

"Это такой бегающий гарнир, как я понимаю", - говорит он.

Интересно, что мужчине в комментариях не поверили и написали, что это заказной пост,

  • Что по заказухе?
  • Видать, конкурент, уж очень наигранно. Да и червячок очень уж живенький, только что запущенный.
  • И сколько такое исполнение заказа стоит?
  • Кто в эту чушь поверит???

Как мы писали ранее, в Днепре родители морят детей голодом в антисанитарных условиях.

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Одессаеда