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На курорті в Одесі українця нагодували "живим гарніром" (відео)

Автор: Людмила Жукова

На одному з пляжів Одеси людей годують м'ясом з хробаками.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Сергій Іванченко, який і показав відео з "бігаючим гарніром".

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

"На вихідних сходив на знаменитий Калетон. Сонце, пляжик, морько так і шепоче, хоч і погода не дуже. Поки чекав одного, вирішив перекусити. Взяв м'яса тут же на пляжі. І шо ви думаєте? Бонусом мені повзаючий гарнір додавався від закладу. Я так висадився, перший раз у мене таке. Так що, ставлення скотське на цьому Вашому хваленому Калетон, годують гнилятиною, більше туди х*р піду. Є куди краще місця, а це чисто разводилово. Дивіться все у відео. Позорище!"- підписав чоловік ролик.

У ролику чоловік розповідає, як довго чекав своє замовлення на пляжі і в підсумку йому продали м'ясо з хробаками.

"Це такий бігаючий гарнір, як я розумію", - говорить він.

Цікаво, що чоловікові в коментарях не повірили і написали, що це замовний пост,

  • Що на замовлення?
  • Мабуть, конкурент, вже дуже награно. Та й черв'ячок дуже вже живенький, тільки що запущений.
  • І скільки таке виконання замовлення коштує?
  • Хто в цю нісенітницю повірить???

Як ми писали раніше, в Дніпрі батьки морять дітей голодом в антисанітарних умовах.

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