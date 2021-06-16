На курорті в Одесі українця нагодували "живим гарніром" (відео)

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

"На вихідних сходив на знаменитий Калетон. Сонце, пляжик, морько так і шепоче, хоч і погода не дуже. Поки чекав одного, вирішив перекусити. Взяв м'яса тут же на пляжі. І шо ви думаєте? Бонусом мені повзаючий гарнір додавався від закладу. Я так висадився, перший раз у мене таке. Так що, ставлення скотське на цьому Вашому хваленому Калетон, годують гнилятиною, більше туди х*р піду. Є куди краще місця, а це чисто разводилово. Дивіться все у відео. Позорище!"- підписав чоловік ролик.

У ролику чоловік розповідає, як довго чекав своє замовлення на пляжі і в підсумку йому продали м'ясо з хробаками.

"Це такий бігаючий гарнір, як я розумію", - говорить він.

Цікаво, що чоловікові в коментарях не повірили і написали, що це замовний пост,