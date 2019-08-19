На курорте под Херсоном на глазах у отдыхающих утонула девочка: подробности ЧП (фото)

На курорте на Арабатской стрелке под Херсоном утонула 8-летняя девочка. Трагедия произошла на выходных просто средь бела дня, и на пляже в это время не было спасателей. О вопиющем инциденте рассказала Ольга Данилова из Совета Волонтеров при Минобороны Украины на своей Facebook-странице.

Также она опубликовала фото с места происшествия.

Как рассказали в сети, девочку звали Аня. Она единственный ребенок в семье. Отец погибшей находится в шоковом состоянии. Семья приехала на отдых из Львова.

ЧП произошло в селе Стрелковое Генического района, куда приезжают курортники.

На курорте на Арбатской стрелке в Азовском море утонула девочка (Фото с Facebook-страницы Ольги Даниловой)

Когда ребенка внезапно стало уносить все дальше в море, люди своими силами пытались его спасти, но это не представлялось возможным. Отец искал свою дочь на водном мотоцикле.

"На пляже нет спасателей, водной техники, которая может быстро отреагировать и спасти жизнь", - возмущается Данилова.

Также она напоминает, что в Азовском море, к сожалению, не редко возникают подобные ситуации, когда предприниматели, хозяева баз отдыха не берут на себя ответственность за жизни людей.

"Почему нет спасателей, зная о ситуации на курорте? Почему нет дежурного патруля МЧС? Кто дал разрешение и подписал документы на предпринимательскую деятельность? Вопросов почему, на самом деле очень много", - говорится в публикации.

Пользователи сети в комментариях к сообщению также негодуют по поводу такого смертельного отдыха и отмечают, что аналогичные трагедии происходят и на черноморских курортах. Также не все сдерживают эмоции, возмущаясь, как такое могло произойти на глазах у отдыхающих.

Не только на Азовском море, такая ситуация на курортах Черного тоже, все равно типа спасатели, но в это же время людей на банане катают;

Какой-то пи**ец. На кругу уносило и не догнали вплавь? Дичь какая то. А родители? Люди, вы вообще как дорогу переходите?

Вероятнее всего ребенок попал в Рип течения, это довольно опасное явление, появляется внезапно и если не знаешь как себя вести в такой ситуации, можно утонуть. Взрослый человек не всегда может правильно действовать, а тут ребенок. Соболезную родителям, это кошмар.

Оттяжной ветер на Азове - страшная вещь. Когда-то прибуксировал трех пацанов, уносимых ветром на катамаране. Годов им было от 14 до 12. Гребли в сторону берега, аж пятки горели, но с результатом в минус. До сих пор помню перепуганный мордахи;

Отдыхаем в Стрелковом вторую неделю. Неподалеку базы отдыха "Таврия". Патрульных и спасателей здесь не видел никто и ни разу... Ужасная трагедия... Мы в тот день не пошли на море, было довольно прохладно и ветрено, но наши соседи ходили и как раз были рядом той семьи. Отец ребенка сказал им, что они из Львова, девочке Анечке было 8 лет. Глубокое соболезнование семье...

Очень страшное зрелище, вышла на обед в стрелец, стала очевидцем....два часа ада на пляже... до стих пор не могу выйти на пляж... отец в состоянии близкого к аффекту, единственный и поздний ребенок в семье... Соболезнования родителям! Горе бесконечное.

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Как сообщалось ранее, недавно в столице мужчина спас семилетнюю девочку, которая чуть не утонула на озере Тельбин. Киевлянин отдыхал на берегу озера, после чего заметил тонущего ребенка и бросился его спасать.

Также мы писали о том, что под Винницей чуть не утонул 4-летний мальчик, которого родители оставили без присмотрана территории базы отдыха.