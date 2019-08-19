На курорті під Херсоном на очах у відпочиваючих потонула дівчинка: подробиці НП (фото)

Загибла була єдиною дитиною в сім'ї
На курорті на Арабатській стрілці під Херсоном потонула 8-річна дівчинка. Трагедія сталася на вихідних просто серед білого дня, і на пляжі в цей час не було рятувальників. Про кричущий інцидент розповіла Ольга Данилова з Ради Волонтерів при Міноборони України на своїй Facebook-сторінці.
Також вона опублікувала фото з місця події.
Як розповіли в мережі, дівчинку звали Аня. Вона єдина дитина в сім'ї. Батько загиблої перебуває в шоковому стані. Сім'я приїхала на відпочинок зі Львова.
НП сталася в селі Стрілкове Генічеського району, куди приїжджають курортники.
На курорті на Арбатській стрілці в Азовському морі потонула дівчинка (Фото з Facebook-сторінки Ольги Данилової)
Коли дитину раптово стало забирати все далі в море, люди своїми силами намагалися її врятувати, але це було неможливо. Батько шукав свою дочку на водному мотоциклі.
"На пляжі немає рятувальників, водної техніки, яка може швидко відреагувати і врятувати життя", - обурюється Данилова.
Також вона нагадує, що в Азовському морі, на жаль, не рідко виникають такі ситуації, коли підприємці, власники баз відпочинку не беруть на себе відповідальність за життя людей.
"Чому немає рятувальників, знаючи про ситуацію на курорті? Чому немає чергового патруля МНС? Хто дав дозвіл і підписав документи на підприємницьку діяльність? Питань чому, насправді дуже багато", - говориться в публікації.
Користувачі мережі у коментарях до повідомлення також обурюються з приводу такого смертельного відпочинку і зазначають, що аналогічні трагедії відбуваються і на чорноморських курортах. Також не всі стримують емоції, обурюючись, як таке могло статися на очах у відпочиваючих.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, нещодавно в столиці чоловік врятував семирічну дівчинку, яка ледь не потонула на озері Тельбін. Киянин відпочивав на березі озера, після чого помітив потопаючу дитину і кинувся її рятувати.
Також ми писали про те, що під Вінницею трохи не потонув 4-річний хлопчик, якого батьки залишили без наглядуна території бази відпочинку.